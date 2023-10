Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, opina sobre revelaciones de su matrimonio

Sam Asghari, el exesposo de Britney Spears, rompió su silencio y opinó acerca del reciente libro que publicó la cantante La mujer que soy (The Woman in Me), en el que hace revelaciones sobre su vida y carrera.

Asghari, que estuvo casado con la cantante durante 14 meses y es el papá de su tercer hijo, dio algunas declaraciones en el portal TMZ al respecto de los párrafos que Spears le dedicó en su autobiografía.



"Para serte sincero, me hizo sonreír. Estoy tremendamente orgulloso de ella y espero que conquiste el mundo”, expresó el modelo y bailarín que se conoció con Britney durante el rodaje del video de la canción ‘Slumber Party’, y desde ese entonces el entrenador personal se convirtió en su mano derecha hasta agosto pasado cuando anunciaron su divorcio.

Este libro revela algunos detalles de su vida. Foto: Liberia nacional

En sus memorias, la 'Princesita del pop' se refiere a su etapa con Sam como "muy buena" y dice sobre él: “Me encanta lo estable que es. Me gusta que no beba. Es un regalo de Dios”.



La mujer en mí, el libro de Britney, salió al mercado el pasado 24 de octubre y ya es uno de los libros más vendidos. En Colombia se consigue desde el 26 de octubre y promete ser una lectura franca y humorística que captura la fuerza interior de una de las artistas más destacadas en la historia de la música pop.

