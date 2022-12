La astrobiología es la rama de la biología y la astronomía que estudia el origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo y la ruta Universo vivo, del Planetario de Bogotá, tiene distintas experiencias en un recorrido de dos horas para que los asistentes se acerquen a esta área del conocimiento.

El recorrido se puede hacer hasta el 30 de diciembre, con ingresos a las 10 y 11 a. m., 12 m., 2, 3, 4 y 5 p. m.

Además, se están proyectando las películas: ‘El fantasma del universo: A la caza de la materia oscura’, las 11 a. m., 12 m., 4 y 5 p.m. ‘La pregunta sobre la vida’, 10 a.m., 2 y 3 p. m.

El planetario está en la calle 26 con carrera 5, en Bogotá.





Boletas en Tuboleta.com