Robert de Niro insulta a la cadena Fox en programa de TV en vivo

El actor era el invitado principal del programa Reliable Sources, de la cadena CNN, que se emite en las mañanas del domingo. De Niro estaba en el set para charlar de su más reciente película, que produjo Netflix, 'The Irishman', bajo la dirección de Martin Scorsese y que fue aclamada por la crítica, la noche anterior, durante su exhibición en el Festival de cine de Nueva York.

Generalmente, reacio a conceder entrevistas, el intérprete ganador de dos premios Óscar respondió de manera vehemente ante las preguntas del presentador, Brian Stelter, acerca de sus sentimientos cuando la cadena de la competencia Fox News lo criticaba por atacar a Trump.



De Niro movió la mano y desetimando la pregunta dijo: "Que se jodan" ("Fuck Them"), dos ocasiones seguidas.



A la respuesta subida de tono, Shelter se apresuró a decir: "Esto es televisión por cable, así que no hay una violación de las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), pero continúa siendo un domingo en la mañana".



"Lo siento", dijo De Niro. A lo que agregó: "Estamos en un momento de nuestras vidas en este país, donde este tipo parece un gánster. Estamos en una situación terrible".

El comentario se produjo instantes después de que De Niro asegurara que "este tipo nunca debió ser el presidente" y que "Trump no es capaz de renunciar" (ante el escándalo derivado de una llamada telefónica en la que pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, que investigara a su rival demócrata Joe Biden y a su hijo).



Según informó The Wrap, medio especializado en entretenimiento, buscó la opinión de Fox News por el comentario, pero la cadena solamente aseguró que increpó a CNN por haber emitido la palabrota en pleno horario matutino sin una disculpa posterior. CNN no ha respondido al respecto.



A continuación, puede ver el incidente completo de lo sucedido.

