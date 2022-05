Le preceden 25 millones de discos vendidos, un Grammy Latino, más de 300 canciones escritas y grabadas, y 40 años de carrera artística.

Ahora, a sus 61 años, el cantautor Ricardo Montaner regresa a la escena musical con el álbum Tango, un disco que, según sus palabras, venía aplazando demasiado tiempo.

“Tengo más de 20 años postergándolo y llegó el momento”, dijo el artista en una rueda de prensa virtual desde Buenos Aires, donde hizo el lanzamiento oficial de la nueva producción.

La presentación del álbum no podía tener un mejor escenario que Argentina, donde Montaner nació –en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires– y vivió parte de su infancia, antes de que su familia emigrara a Maracaibo (Venezuela), donde creció.

“Siento que la gente que me ha seguido tiene que conocer de dónde vengo, yo nací en el Río de La Plata, tengo en mi ADN el tango circulando por mis venas”, dice.

Tango es un disco con el que, además, Montaner salda la promesa que desde niño le hizo a su abuelo, Laurentino, y a su papá, Eduardo. Cuartito azul, Nada, Nostalgias, Uno y El día que me quieras son algunos de los 11 temas clásicos que incluye el álbum, la mayoría ligados a recuerdos familiares del artista, y en el que el tango suena a tango, pero en la particular voz de Ricardo Montaner.



Porque para su producción el cantautor grabó junto a una orquesta típica, la del maestro Andrés Linetzky, y en el famoso Estudio ION, que desde 1956 funciona en una vieja casona del barrio Balvanera, en el centro de Buenos Aires, y donde varias de las estrellas de este género grabaron sus discos más memorables. Y para que la grabación se acercara más a lo tradicional, se hizo de manera analógica, en cintas.

'Engavetado’

El artista asegura que con Tango se ha propuesto un reto: “Reconocer este género que ha quedado un poco en el olvido, cosa que no es justa, porque fue un género universal, en los 1930 el tango sonaba en todas partes del planeta, no me parece justo que un género tan rico y tan cultural como el tango quede engavetado”, afirmó.

La relación con la música de bandoneón no la perdió estando en Venezuela. El cantautor recuerda que cuando era aún muchacho, en Maracaibo, visitó la ciudad el cantante argentino de tango Enrique Dumas, y sus papás fueron al concierto.

“Yo era muy chico y no podía ir. Tendría 14. Al día siguiente mis papás me vieron con la cara larga y me dijeron, no pudiste ir, pero te trajimos el tango a casa, esta noche viene Enrique Dumas a cantarte tango. En la noche llegó Enrique Dumas y cantó unos tangos en la sala de mi casa. Ese día fue inolvidable para mí y hasta el día de hoy lo recuerdo, y siempre algún asomo de tango he hecho en mis conciertos”, cuenta.

El lanzamiento del álbum fue por todo lo alto. El miércoles en la noche presentó a través de YouTube un concierto virtual con las 11 canciones que componen la producción y posteriormente, en la misma plataforma, se presentó el documental Cómo se hizo ‘Tango’, en la que el periodista, productor y presentador de radio y televisión argentino Gerardo Rozín realizaría su última entrevista antes de su fallecimiento en marzo. Y como abrebocas del disco, Montaner lanzó el video del tema El día que me quieras, realizado en el Café De Los Angelitos, en Buenos Aires, local frecuentado por Carlos Gardel y que existe desde fines del siglo XIX.

El nuevo disco es solo uno de los proyectos del artista en este nuevo ciclo de su vida. “Me siento en una etapa de madurez diría que ideal”, afirma, y no lo dice como una frase de cajón. Desde hace dos años es dueño de su propia productora discográfica, Hecho a Mano Music, en la que se siente libre de las presiones que suponen los contratos con las grandes disqueras y en la que, obviamente, graba su música, pero también la de otros artistas.

“Estoy transitando un momento de mi vida –dice– en el que me puedo dar gustos que antes no podía. Tengo ese síndrome de libertad, de poder hacer cosas que me gustan, que siento que he guardado en mi corazón”.

Además de esto, Montaner es jurado en la franquicia para televisión de La Voz Argentina y para el próximo año anuncia un álbum de baladas inéditas.

Igualmente, el artista estará en un reality que se estrenará en la plataforma Disney+ junto con su familia y donde presentará a su nueva nieta, Índigo, hija de Evaluna, su hija, y el cantante colombiano Camilo. “En cualquier momento Disney+ va a hacer el anuncio de la fecha del lanzamiento –dijo–, para los primeros capítulos, que ya están listos, entregados y editados”.

ORLANDO RESTREPO

EDITOR EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84