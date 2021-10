Evaluna y Camilo serán padres, ¿qué dijo Ricardo Montaner?

En días pasados el cantautor colombiano Camilo ganó tres galardones en la segunda edición de los Monitor Music Awards, que se celebraron anoche en Miami y en la que recibió además un premio especial.

El máximo favorito en la próxima gala de los Latin Grammy, con 10 nominaciones, se llevó los premios a la mejor canción pop en categoría masculina por "Vida de Rico" y mejor canción bachata por su colaboración con El Alfa en "Bebe".



La gran noticia de Evaluna y Camilo

El de Medellín ganó además el galardón a mejor canción cristiana por "Amén", que interpreta con su esposa, Evaluna, su suegro, Ricardo Montaner, y sus cuñados Mau y Ricky.



Y precisamente por estos días los Montaner son noticia. Resulta que Camilo y Evaluna soltaron la bomba: van a ser padres, algo sorprendió a su padre.



Evaluna y Camilo entregaron la noticia por el video de su última interpretación y se evidenciaron las reacciones de su familia y varios amigos.

Era un secreto a voces

Causó curiosidad la de Ricardo, su papá, quien quedó de ‘una pieza’ al conocer tamaña noticia. No podía creer que iba a ser abuelo y fue tanta la emoción que hasta lloró.



Se supo que varios familiares guardaron el secreto, pues todo estaba hecho para que él se diera cuenta en el video de Índigo, como se llamará el bebé, aunque no saben el sexo que tendrá.



El video ya tiene más de 30 millones de reproducciones y los comentarios sobre la reacción de Ricardo Montaner no se hicieron esperar.



