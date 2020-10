Providencia renuncia a Miss Universe Colombia

Pese a que Miss Universe Colombia es un evento de carácter privado, tener dos candidatas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina generó un conflicto en las islas que llevó a que la candidata de Providencia, Josseidy Mileidy Escalona Bent, renunciara a su cargo, luego de presiones.

En la elección de candidatas por parte del concurso presidido para Natalie Ackerman y que busca la representante de Colombia a Miss Universo luego de haber adquirido la franquicia, se determinó que Valeria María Ayos Bossa representara a San Andrés y Josseidy Mileidy Escalona Bent a Providencia.



Todo empezó cuando Ayos, que no es raizal sino que llegó a vivir a San Andrés cuando tenía 5 años, empezó a recibir comentarios en sus redes que le pedían la renuncia porque, precisamente, no estaba representando a los locales. Mientras, a Escalona, que sí es raizal, le pedían la renuncia porque la habían elegido después que a Ayos y porque había sido "desplazada" del derecho de representar a San Andrés, según comunicación que le fue enviada por varios raizales. Debido a esto último, la reina renunció a representar a la Providencia.



Teniendo en cuenta la idiosincrasia de las islas, es considerado raizal quien nace en estos territorios y cuyos ancestros hayan llegado con mucha anterioridad. Estos tienen una “cultura, religión y costumbres diferentes” y están amparados por el Estado colombiano, así como por varias entidades internacionales.



Además, la gobernación de las islas, en cabeza de Alen Jay Stephens, en calidad de mandatario encargado, envió un comunicado a Miss Universe Colombia, informando que no habrá representación oficial de las islas este año.



Este hecho se puede tomar como apoyo a la población raizal y a una cultura que está llena de tradiciones enriquecedoras, que van desde su música hasta su rica gastronomía, así como a prácticas que luchan por defender y rescatar en el contexto de la llegada de muchas personas del continente, que no las conocen ni las valoran.



Sin embargo, para la organización del evento, en cabeza de Ackerman, la elección de las dos jóvenes por parte del jurado del evento “no constituye el ejercicio de ninguna función pública que comprometa la participación de distintas entidades territoriales” debido a que se trata de un evento privado.



Miss Universe Colombia y sus afines “son entidades privadas que desarrollan un certamen que bajo ningún entendido es de carácter estatal, lo cual se traduce en que las distintas candidatas no se postulan en representación legal o a nombre del departamento, municipio o área metropolitana en el ejercicio de las distintas funciones públicas que se le atribuyen a estas entidades territoriales, sino simplemente concursan por la corona a la mujer más atractiva según las reglas del concurso y se identifican de acuerdo al lugar de su nacimiento o residencia, según corresponda”.



El comunicado de la entidad agrega que “de manera que, al no tratarse del ejercicio de funciones públicas, las distintas candidatas no asumen una representación que comprometa a las entidades territoriales, máxime que la participación en un certamen de belleza no se califica como un servicio público a cargo del Estado o que se constituya en una de sus formas de cumplir sus fines esenciales”.



En días pasados, el concurso retiró de la competencia a la candidata de Córdoba, Luisa Fernanda Urango, porque alteró sus documentos para aparecer con menos edad de la estipulada en las bases del concurso. La hoy ex reina tiene 30 años y aparecía de 27.