Reese Witherspoon, actriz estadounidense de 47 años que ha participado en producciones como ‘Big Little Lies’ y ‘Little Fires Everywhere’, entre otras, empezó los trámites de divorcio del representante de actores Jim Toth, con quien llevaba 13 años de relación.

La expareja, que tiene un hijo de 10 años, anunció su separación hace unos días en el Instagram de Witherspoon, con este mensaje: “Tenemos algunas noticias personales para compartir... Con mucho cuidado y consideración que hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos”.

En los documentos que la actriz le entregó al Tribunal se lee que la pareja se separa por ”diferencias irreconciliables”, pero según la revista People “mientras que Witherspoon es una mujer más terca y centrada, el agente de talentos es más relajado en su relación y han aclarado que la situación se estaba volviendo cada vez más difícil debido a la apretada agenda que tiene Witherspoon”.



Tanto la actriz como Toth dijeron que llevarán su divorcio de la manera más “discreta posible” y dejando claro que el bienestar de su hijo es lo más importante.

“Hemos disfrutado de muchos años maravillosos juntos y ahora avanzamos con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado. Nuestra mayor prioridad es nuestro hijo y toda nuestra familia mientras navegamos por este próximo capítulo”, escribieron.

People agrega que eEstán tan comprometidos con la crianza conjunta y con toda su familia que hacen que esto sea lo más sencillo posible”.