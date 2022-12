Luego de 14 años disuelta, RBD se reuniría de nuevo para hacer una gira por América Latina el año entrante.



Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez son los integrantes originales que se dieron a conocer a través de una telenovela mexicana.



Sálvame, Nuestro amor, Rebelde y Celestial fueron algunos de sus éxitos.

Hace unos días, cinco integrantes del grupo revolucionaron las redes con una foto en la que, se presume, sería la antesala de un reencuentro y el primero en hablar del tema fue el creador de contenido Pablo Chagra, conocido en México, quien dijo que los conciertos serían en los países que tengan gran fanaticada de la banda.



“RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto, regresa el año que entra, 2023, en septiembre van a arrancar con las presentaciones”, dijo.

Por lo pronto no hay nada confirmado, pero lo cierto es que muchos añoran ver de nuevo en vivo a esta banda que se disolvió en el 2008.