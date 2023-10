‘Soy Rebelde Tour’: el fenómeno RBD llega con 4 fechas a Medellín

“¡Yo digo R, tú dices BD, RBD, RBD!”. No son los gritos de adolescentes en el 2005, son de los miles de fanáticos que, este año, se reúnen una vez más ante los íconos de la televisión latinoamericana de la década de los 2000.



En agosto de 2023 inició la gira 'Soy Rebelde Tour' de la banda mexicana RBD con un concierto en El Paso (Texas, Estados Unidos). La serie de conciertos surgió como una reunión de los miembros de la banda después de 15 años de su última presentación y se convirtió en uno de los mayores éxitos en la historia de los eventos en vivo del continente. RBD visitará 4 países y realizará 54 presentaciones en total, 20 de ellas con una venta completa de boletería.



En el caso de Colombia, el Tour vendió cuatro fechas en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, un hito para cualquier artista que haya pisado la ciudad. De acuerdo con un comunicado de la banda, 'Soy Rebelde Tour' rompió los récords de audiencia e interés, con 150.000 entradas vendidas y 675.000 personas intentando comprarlas desde la página web.

Generación Rebelde



RBD nació en 2004 como resultado de la telenovela Rebelde, la versión mexicana de la popular serie argentina Rebelde Way. La novela seguía la historia de un grupo de adolescentes en un colegio de élite que se unía a una banda musical. Su éxito trascendió las barreras de la ficción y se convirtió en un ícono de la cultura pop. Compuesta por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann y Christian Chávez, RBD alcanzó renombre internacional con su música juvenil y pegajosos ritmos. Gracias a su estilo fresco y letras que reflejaban temas universales de amor y juventud, el grupo –entonces adolescente– ganó una base de fans masiva en América Latina.



Durante los 2000, la banda vendió más de 15 millones de discos a nivel mundial. Su álbum 'Rebelde' de 2004 se convirtió en un éxito de ventas, con más de 500.000 copias vendidas solo en México, y obtuvo discos de platino y oro en varios países. Además, su primera gira mundial, 'Tour Generación RBD', atrajo a más de 2,5 millones de espectadores en más de 20 países. Atravesando la música, la moda y el espectáculo, la popularidad del grupo marcó la infancia y adolescencia de millones de personas. En 2008, el grupo se despidió de los escenarios con su quinta gira mundial, 'Tour del Adiós'.

Un regreso esperado



El 26 de diciembre de 2020 los fanáticos de RBD vivieron un primer reencuentro de la banda. Por medio de un concierto en vivo, transmitido de manera completamente virtual, cuatro de los integrantes de la banda recordaron sus éxitos más grandes y presentaron 'Siempre he estado aquí', un sencillo dedicado a la generación de fans que durante 12 años mantuvo presente a RBD. Al concierto se conectaron cerca de 320.000 personas de 20 países de todo el mundo, siendo esta la confirmación de que un posible regreso de la banda sería más que bien recibido.



Para junio de 2022, la idea de un posible reencuentro de RBD volvió a crear expectativa debido a la aparición sorpresa de Anahí, voz principal del grupo, en el concierto de Karol G en la Arena Ciudad de México. Ambas artistas interpretaron 'Sálvame', la canción más escuchada de la banda en Spotify con más de 200 millones de reproducciones. Al momento de presentar a la mítica ‘Mía Colucci’ (como se llamaba el personaje de Anahí en la telenovela), la cantante colombiana resumió el impacto que RBD había causado en ella y en su generación: “Hizo parte de todo mi crecimiento, con mis amigas, escuchando música. Representaba todo lo que yo sentía”.



Finalmente, el 19 de enero de este año, la banda –cuyos miembros rondan los 40 años– anunció su regreso oficial, esta vez como un quinteto. El 13 de febrero se inició la venta de boletas para el concierto en Medellín, el primero en Suramérica. Debido a su alta aceptación, se agregaron tres fechas más durante los siguientes días, consiguiendo los mismos resultados de éxito. 'Soy Rebelde Tour' se convirtió en la gira de conciertos que ha agotado más rápido sus entradas en la historia del país.



El entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, resaltó en una rueda de prensa que el evento implicará un ingreso económico superior a los 30 millones de dólares; con la llegada de 100.000 visitantes de fuera de Antioquia, 16.000 de ellos extranjeros.

Llamado a la nostalgia



Durante una conferencia en la Semana de la Música Latina de Billboard, Christian Chávez aseguró que las presentaciones son “como una terapia para los asistentes y para nosotros. Es un show que no solo toca la parte musical, conecta con algo mucho más allá”.



Para Liliana Ramírez, periodista cultural experta en la industria musical, el éxito del tour se debe a que tiene un componente de nostalgia casi al 100 %. Según la curadora de música, es imposible entender el fenómeno actual sin remontarse a lo que RBD significó para el país durante los 2000, años en los que “la fiebre de RBD lo abordaba todo”.



Con su primera gira, en octubre de 2005, los mexicanos lograron lleno total en las tres fechas de conciertos en Colombia (Medellín, Cali y Bogotá), convocando a más 50.000 espectadores. Toda una hazaña para la época. “Fue la primera vez que vi El Campín tan lleno”, asegura Ramírez al recordarlo e incluso menciona que, siendo un fenómeno pop, puede equipararse a conciertos históricos para el país como el de Guns N’ Roses o Metallica.

No es de extrañar que, 18 años después, esa misma generación de fanáticos, sumados a aquellos que eran muy jóvenes para asistir en ese momento y a los que se han ido incorporando gracias a las posibilidades de revivir la telenovela en las plataformas de 'streaming', respondieran con tanto ímpetu ante la posibilidad de revivir esa época dorada del pop en español.



Es así como, durante el próximo fin de semana, Medellín será testigo, a través del fenómeno de RBD, del poder de las canciones que conforman la banda sonora de aquella juventud.



Alejandro Marín, director de la X, en un artículo para este diario señaló que el hecho de que gran parte de ese público hoy esté compuesto por adultos jóvenes, con la capacidad adquisitiva para asistir a conciertos, contribuye a que la venta de la boletería sea completa. Liliana Ramírez le suma a esa circunstancia una maduración cultural del público, que ya no duda al momento de invertir su dinero en conciertos, y que está posicionando a Colombia como uno de los destinos claves en Latinoamérica para los artistas, algo que en el pasado no sucedía.

LUISA VELA GUERRERO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO