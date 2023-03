Decir que Miguel Rafael Martos Sánchez, conocido artísticamente como Raphael, es uno de los más grandes íconos de la música romántica en español puede ser un calificativo que se queda corto.

Y es que la trayectoria artística del español, nacido en Linares (Jaén), lo acerca más al rango de mito. Para la muestra, un botón: Raphael es uno de los cuatro artistas en el mundo que han recibido un Disco de Uranio por sus ventas millonarias, entre 1964 y 1980. Los otros son Michael Jackson y los grupos de rock AC/DC y Queen.

Monstruos, todos ellos. Y así, precisamente, se le conoce a Raphael en el mundo de la música: el ‘monstruo de la canción’.

El español, a punto de cumplir 80 años y luego de superar un trasplante de hígado, presenta su más reciente álbum, el número 58, para ser más exactos. Un álbum cuyo título, Victoria, remite a todos los obstáculos que ha vencido y sobrepasado no solo en su vida personal, sino, lo afirma él mismo, en su vida profesional. “Mi vida es una auténtica victoria”, asegura en entrevista con EL TIEMPO desde Madrid, tras lanzar los sencillos De tanta gente y Por si acaso.

El artista dice que después de tantos años de cantar, no recuerda el número de álbumes que ha realizado y entregado al mercado. Pero en la historia de la música están escritos los 50 álbumes de platino, los 335 de oro y el mencionado Disco de Uranio, además de los 50 millones de discos vendidos.

Con más de 60 años ya sobre los escenarios del mundo, Raphael se prepara para comenzar sus nuevas presentaciones con Victoria: “Prefiero las presentaciones en vivo. Me encanta hacer conciertos, lo disfruto mucho”.

Cuéntenos sobre el concepto de esta producción, en la que se ha unido al joven compositor y productor Pablo López...

Mira, mucha gente cree que le he puesto Victoria por alguna mujer muy guapa, y es un nombre precioso. Pero no. Victoria se dirige hacia mi labor profesional, hacia mi propia familia, porque mi vida ha sido una auténtica victoria, paso a paso, y eso es innegable. Sería yo absolutamente ridículo si no lo reconociera. Todo lo que yo he hecho en tantos años, arduamente y con mucho trabajo, ha sido siempre reconocido y por eso tengo que dar las gracias públicamente.

Después de tantos años con el compositor Manuel Alejandro colabora con alguien nuevo en su universo profesional...

Saben que yo soy discípulo de Manuel Alejandro, empezamos juntos y nuestras grandes carreras las hemos hecho juntos. También con José Luis Perales. Pero yo creo que necesitaba otra clase de compositor para mí en este momento, cuando yo quiero cantar ciertas letras, ciertos pasajes de mi historia, que necesitan otra clase de letras y, hasta si me apuran, otra clase de música. Yo quiero estar siempre con la gente joven, porque la gente joven es la que me enseña lo que puedo hacer y, sobre todo, me enseña lo que no tengo que hacer.

¿Este nuevo álbum se identifica y se articula con el estilo que siempre ha tenido Raphael, con su voz?

Sí, totalmente, porque Pablo es muy parecido a mí en cosas. Los dos somos andaluces, tenemos una forma de ver la vida, diferente, es un músico extraordinario, es una persona muy joven, sin ser un niño, una persona joven pero ya adulta, un músico bárbaro, y nos hemos entendido perfectamente. Me ha recordado tiempos anteriores con Manuel Alejandro y con Perales, con los que siempre ha habido un casamiento total.

¿Cómo describiría esta nueva unión?

Cuando hablé con Pablo, lo primero que le dije fue mira, Pablo, yo quiero que me hagas, y lo dije así, un disco grande. Y a él se le salían los ojos de las órbitas: ¿un disco entero? Le digo: un disco entero. ¿No una canción? No una canción, yo no estoy empezando ni tú tampoco. Un disco grande y se va a llamar Victoria, y le di los datos de por qué Victoria. Digo una frase y no tengo que repetirla, porque he sido entendido siempre. Me ha calcado fenomenal. Me ha entendido perfectamente.

¿Por qué se animó a hacer un álbum en una época en la que todo el mundo hace sencillos?

Pues, simplemente, por llevar la contraria (risas). Otra razón no hay. Lo que pasa es que yo en el escenario echo de menos cierto estilo de canciones. Y yo tengo mucha manija para estrenar cosas, porque ten en cuenta que es una carrera larguísima, donde he cantado de todo, y lo que me queda. Yo necesito material constantemente porque no le he dado ascos a ningún estilo, si me gusta, voy por él.

¿Eso quiere decir que haría género urbano?

Ni me interesa ni me deja de interesar, pero de pronto sale una cosa que me llama la atención y la agarro. Ahora, si no me llama la atención, la dejo pasar, como he dejado pasar muchas canciones en esta vida, si no me interesan o no le encuentro ningún lucimiento para mí o para el público que suele ir a verme, paso.

Rosalía, C. Tangana, tal vez...

Depende de qué clase de canción, no se va a trabajar con el nombre del artista, todos se merecen mi respeto, supongo que en el caso de ellos conmigo, igual. Todos tenemos un nombre, el mío viene de muy lejos, pero todos tenemos un nombre y un público y a veces podemos hacer cosas juntos, otras no, ¿por qué?, porque no nos gustan, ¿y por qué vamos a pasar un mal rato? Ahora, si nos interesa a ambos, se hace.

Son 11 cortes y es curioso, sus temas son muy positivos en un mundo con pandemias y guerras.

Es que yo soy un hombre muy positivo, por muchos problemas que hay soy muy positivo, siempre veo el lado bueno. Todos tenemos lados malos y lados buenos. Yo siempre estoy en el lado bueno. Y el número de cortes se lo dejo siempre al creador, al arreglista. Si se extiende porque salió otra, si le gusta,. Yo he llegado a grabar vinilos con 16 y 18 cortes. Depende siempre del material que tienes y hay cortes que no merece la pena haber grabado, también.

Pasó recientemente por Colombia, después de varios años y tras la pandemia. ¿Cómo le fue?

Como siempre, ¿cómo me va a ir? Muy bien, y he hecho una gira fantástica por los Estados Unidos, eso sí, me ha pegado una paliza, tremenda. Estuve en Nueva York, Washington, Chicago.

Ha tenido problemas de salud complicados. ¿Qué piensa de esas experiencias límite como persona y como artista?

Que de menudo problema me liberé. Afortunadamente he sabido cuidarme muy bien, me han cuidado mucho, me han mimado mucho y han sacado a flote al Raphael de siempre.

¿Cómo valora el futuro, cómo se ve de aquí en adelante?

Bastante bien, con proyectos muy bonitos, otros que aunque no sean tan bonitos yo los haré bonitos porque tengo mis trucos para eso. Y mucha televisión. Posiblemente volveré al cine, cada tres años es usual hacerlo y no dejar nunca a un lado mis giras, que es lo que a mí me llena del todo.

¿Tiene propuestas para cine?

Sí, toda la gente que trabaja conmigo quiere volver a trabajar, el trabajo es el que está asegurado.

¿Siguen más proyectos musicales?

En mi cabeza siempre está rondando la música, así que sale disparada en el momento más oportuno o que vea que lo necesito o que es un buen momento para mí, pero la música siempre está ahí.

