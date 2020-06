‘El Miss Universo es uno de los concursos donde mandábamos candidatas’

Raimundo Angulo, presidente del Concurso Nacional de Belleza, afirmó que este evento es “solo uno, donde se elige a la señorita Colombia y se escoge en Cartagena desde hace 86 años”.

Angulo, quien no sale de su casa ante la gravedad de la emergencia, debido a su edad y por su condición de diabético, agregó, además, que “el Miss Universo es uno de los concursos donde nosotros mandábamos candidatas” y que la actual señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, que tradicionalmente iba a Miss Universo, concursará en Miss Internacional.



En charla telefónica con el periódico El Heraldo, de Barranquilla, Angulo se refirió a la polémica sobre el envío de la candidata de Colombia a Miss Universo que se generó el 3 de junio, cuando Natalie Ackerman, dueña de la franquicia, ratificó que se escogerá una representante distinta a la nombrada en Cartagena, debido a que no se pudo llegar a un acuerdo con el Concurso Nacional de Belleza.



Por tradición (y a excepción de dos años, en la década del 80), la ganadora en Cartagena representaba al país en Miss Universo, tanto cuando la franquicia la tuvo Jolie de Vogue (por más de dos décadas) y el canal RCN (por tres años).



Angulo, hijo de Tera Pizarro de Angulo, quien por muchos años tuvo las riendas del concurso, habló de los distintos correos que se cruzó con Natalie Ackerman.



“Somos muy serios y tenemos responsabilidades con reinas y patrocinadores”, comentó Angulo refiriéndose a que se debía firmar un acuerdo al que finalmente no se llegó debido a que se terminaban los tiempos para darle a conocer a la organización Miss Universo sobre cómo se elegiría a la representante colombiana, le dijo Akcerman a este diario.



“Haz tu el proyecto de convenio y te digo con quién puedes promocionar, porque el Concurso Nacional de Belleza tiene compromisos como institución y contratos firmados con los patrocinadores y hay derechos que debemos respetar”, contó Angulo que le escribió a Ackerman cuando ella le habló de la necesidad de conseguir más patrocinios debido a los costos de la franquicia.



A lo anterior, en la emisora La W, Natalie Ackerman dijo que "Raimundo Angulo nunca concretó ninguna propuesta" y ratificó que ella es la única dueña de la franquicia de MIss Universo en Colombia.



Angulo, además habló de su buena relación con Barranquilla, ciudad que acogerá la elección de la candidata a Miss Universo y sede de Colombia Miss Universe, la empresa que de ahora en adelante enviará a la candidata al evento mundial, que "en todo caso será elegida antes de primero de noviembre", dijo Ackerman en la emisora.



CULTURA