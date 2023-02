La revista Forbes publicó el listado de las figuras del entretenimiento mejor pagas durante el año 2022. Según la publicación, las cifras que se tomaron para establecer el ranking -en el que debuta el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny- son las de las ganancias, antes de pago de impuestos, a las que se les restaron los honorarios de representación y costos operativos.



La revista informó que entre sus fuentes estuvieron Nielsen BookScan, Luminate, Pollstar, IMDBPro y Variety Insight, así como entrevistas con agentes, abogados, gerentes, ejecutivos y expertos del entretenimiento.

1. Genesis: 230 millones

La posición número uno la ocupa esta banda fundada por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford. A las ganancias por presentaciones se suman las obtenidas por el trío con la venta, en septiembre del año pasado, de sus derechos musicales por 300 millones de dólares a la empresa Concord Music Group. También incluía parte de los ingresos de las producciones en solitario de los integrantes de la banda, resaltó Forbes

2. Sting: 210 millones

El músico británico, nacido en 1951, hizo una venta muy similar a la de Génesis el año pasado. Recordado por su himno musical Every Breath You Take, el artista vendió sus derechos a Universal Music Group, también por 300 millones de dólares.



3. Tyler Perry: 175 millones

El multifacético compositor de gospel, escritor de obras de teatro, actor y director de cine se mantiene por segundo año en la lista de las figuras mejor pagadas del entretenimiento, con una fortuna estimada en mil millones de dólares. Todo gracias a las ganancias que percibe por la reproducción de sus shows en diferentes plataformas y producciones.

4. Trey Parker & Matt Stone: 160 millones

Los cocreadores del emblemático cartoon South Park siguen creando y obteniendo ganancias por esto. Ocupan la cuarta posición gracias, en gran medida, a un acuerdo on Paramount, firmado en el 2021, que les garantizó un pago anual de 935 millones de dólares por seis años, informó Forbes.



5. James L. Brooks & Matt Groening: 105 millones

Los “padres” de la eterna familia de Los Simpson mantienen su posición gracias al costo que pagó Disney +, en el 2019, para tener su longeva serie en su plataforma. Las 30 temporadas de Los Simpson pasaron así de FX a Disney en ese año y aún siguen obteniendo grandes ganancias.

6. Brad Pitt: 100 millones

Película Babylon con Brad Pitt y Margot Robbie Foto: UIP

Con sus papeles en Bullet Train, Babylon y The Lost City, el actor Brad Pitt ganó unos 30 millones de dólares.



Pero la mayor parte de sus ganancias del año pasado se dio a partir de la venta de su productora Plan B, en diciembre. Se estima que obtuvo 113 millones de dólares por este negocio.



Plan B fue la productora detrás de películas como Moonlight, Doce años de esclavitud y The Departed.

7. The Rolling Stones: 98 millones

Cuando los roqueros británicos liderados por Mick Jagger y Keith Richards salen de gira hacen magia en materia de dinero. Se estima que en su gira de verano por 15 ciudades europeas el año pasado, recaudaron más de 8,5 millones por noche. La gira les dejó unos 136 millones.

8. James Cameron: 98 millones

El director de cine es un verdadero Midas en materia de recaudación. Tiene el insuperable récord de haber dirigido las tres películas más taquilleras de todos los tiempos: Avatar (2009), Avatar 2 (2022)(y Titanic (1997). La más reciente, le reportó alrededor de 95 millones de dólares en ganancias.



9. Taylor Swift: 92 millones

Taylor Swift Foto: EFE

La cantante de 33 años es la única mujer en esta lista. Es ya una artista que no permite que pisoteen sus derechos musicales -lo ha demostrado librando varias batallas que exigen el pago justo y con estrategias como la de volver a grabar todo su catálogo-. Swift convierte en éxito cada producción que sale y sus ganancias del 2022 llegaron gracias a esto: ventas de su disco Midnigths, reproducciones de su música, descargas y más. Esto, además de la gira Eras Tour que realizó el año pasado.

Bad Bunny: 88 millones

Las giras El Último Tour del Mundo y The World's Hottest Tour no dejaron indiferente a nadie en las ciudades por donde pasaron el año pasado. Fueron los grandes espectáculos de Bad Bunny del año pasado. A lo largo del 2022, el reguetonero puertorriqueño fue rompiendo records que antes de él parecían verdaderas murallas para alguien que canta en español (como el numero uno en la lista de álbumes de Billboard). No solo ganó por ventas de grabaciones, también por la venta sold out de sus conciertos y por su participación en películas como Bullet Train y sus alianzas con marcas como Corona, Cheetos y Adidas.

