¿Quién es Meghan Markle, esposa del príncipe Harry?

La actriz Meghan Markle, quien trabajaba a favor de los niños, era una desconocida hasta que su nombre apareció en la vida amorosa del príncipe Enrique de Inglaterra. Estadounidense, mestiza y 'ferozmente independiente'. Así es la actriz Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique de Inglaterra, que fue catalogada en sus inicios como un soplo de aire fresco para la casa real de Isabel II.

Abogada en la serie de televisión 'Suits', la actriz, de larga cabellera morena y físico esbelto, era una desconocida hasta que su nombre apareció hace un año ligado al del príncipe.



A raíz del furor mediático, el palacio de Kensington condenó en un comunicado "el sexismo y el racismo" contra Meghan en las redes sociales, atacando además a la prensa por su "acoso" a la actriz.



El crimen de la actriz fue en realidad haberse quitado la camisa en una escena de la serie 'Suits' que acabó en una plataforma de videos porno.



Una imagen alejada de la realidad de esta joven que, a instancias de Enrique, se involucró en actividades caritativas. El único pero es que la actriz, tres años mayor que Enrique, está divorciada; rápidamente los medios desenterraron fotos de su primer matrimonio con un productor de cine.



Sin embargo, no hay nada de lo que se sabe de ella que pudiera impedir el matrimonio, al contrario, estimó Penny Junor, la biógrafa del príncipe.



"Creo que no supondrá ningún problema, y el hecho de que sea mestiza (padre de origen irlandés y madre afroamericana) puede incluso ser una ventaja", explicó la escritora cuando la pareja se conoció.



"Ello demostrará que Enrique es un hombre profundamente moderno, a la altura, y no una criatura extraña venida de otro planeta, como se percibe a veces a los miembros de la casa real", agregó en ese entonces.



Algunos estimaron en su momento que la independencia de la actriz, que vivía en Toronto (Canadá), y mantuvo la relación con el príncipe a distancia, podría casar mal con los Windsor.



"Supongamos que Meghan es la mujer adecuada, pero quiere seguir con su carrera en el mundo del espectáculo. ¿Seguirá Enrique a su corazón o a su cabeza?", se preguntó el Daily Mail y agregó: "Es fácil ver lo que el despreocupado Enrique y Markle tienen en común. Lo que está menos claro es qué harán las mujeres de la familia real con una joven ferozmente independiente".



Porque, además de ser embajadora de la organización World Vision Canada, que trabaja a favor de los niños en países en desarrollo, Markle siempre expresó sus convicciones feministas, forjadas durante su infancia en Los Ángeles (California).



A los 11 años, escribió una carta a la entonces primera dama Hillary Clinton, quejándose de un anuncio publicitario que insinuaba que el lugar de la mujer está en la cocina, y logró que el anuncio fuera modificado.



En un discurso en el 2015 en el Día Internacional de la Mujer, Markle dijo: "Las mujeres deben tener un sitio en la mesa. Y si se les niega, tienen que crear su propia mesa".



