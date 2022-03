Nacido como Colson Baker el 22 de abril de 1990, en Houston, Texas, Machine Gun Kelly, el novio de Megan Fox es un rapero que además de cantar interpreta piano, batería y guitarra.



Su carrera comenzó en su adolescencia, en el 2006, y en el 2011 firmó un contrato discográfico con Bad Boy e Interscope Records.



De su primer disco, titulado Lace Up y lanzado en 2012, fueron éxitos canciones como Wild Boy, Invincible, Stereo y Hold on (Shut Up).



Como actor ha aparecido en películas como Beyond the Lights y Roadies, entre otras.

Los primeros años del artista transcurrieron en Egipto, a donde se fue a vivir su familia. Allí aprendió primero a hablar árabe que inglés.

(Tal vez quiera leer: Bruce Willis se retira de la actuación, al menos por ahora)



Todavía siendo muy niño, sus padres se separaron y su mamá abandonó a la familia. El músico la vuelve a ver cuando ya es famoso.



Machine Gun Kelly se define como anarquista y lleva un tatuaje con el símbolo de esa ideología.

(Le puede interesar: Anitta: 'Llegar a la cima ha sido un trabajo de hormiguita')



Es papá de una niña nacida en el 2009, llamada Casie Baker y desde abril de 2020 mantiene una relación amorosa con Megan Fox, con quien se comprometió en enero pasado.