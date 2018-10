¿Qué hará la compradora con la millonaria obra que se autodestruyó?

Poco se sabe sobre la identidad de quien el pasado 5 de octubre, al teléfono con un agente de Sotheby's, ganó la subasta de una de las obras más famosas del misterioso grafitero Banksy que inmediatamente se autodestruyó.

Este jueves, la casa de subastas confirmó en un comunicado que es una mujer y señaló que es una coleccionista europea y "cliente de larga data de Sotheby's".

Y también se sabe qué pensó cuando vio lo ocurrido.

Desde el teléfono pujó por la obra llamada "Girl With Balloon" ("Niña con globo"), puesta en un marco de estilo victoriano, pintada con aerosol y acrílico sobre lienzo en 2006, con unas medidas de 101 x 78 x 18 cm y firmada y dedicada en el reverso.

Y pagó US$1,4 por algo que lucía así...

Sin embargo, poco después de que el martillo sonó en la sala y la subasta terminó, la obra dejó de llamarse "Girl With Balloon" y quedó así:

Alex Branczik, jefe de Arte Contemporáneo en Europa de Sotheby's, dijo que esta obra de arte es la primera en la historia que se creó en vivo durante una subasta.

Por eso, la casa de subastas pidió un nuevo certificado de autenticidad a Pest Control, la compañía oficial que garantiza la autenticidad de las obras de Banksy.

Y proporcionaron uno nueva con otro título: "Love is in the bin" ("El amor está en la caneca").

"Es un trabajo diferente ahora. Por eso, necesitaba un nuevo título", le dijo a The New York Times Joanna Brooks, directora de Pest Control.

Sotheby's también reveló qué pensó su cliente cuando vio qué le había ocurrido a su nueva adquisición.

"Cuando se bajó el martillo la semana pasada y la obra se hizo trizas, al principio me sorprendí, pero poco a poco comencé a darme cuenta de que iba a terminar teniendo mi propia pieza de historia del arte", confirmando así que la venta se concluyó y que conservará la obra.

https://www.instagram.com/p/BomXijJhArX/?taken-by=banksy

¿Complicidad de Sotheby's?

La casa de subastas también afirmó en su comunicado del este jueves que no estaban enterados de que la obra se iba a autodestruir.

Acoris Andipa, un vendedor de arte especializado en Banksy, le dijo a The New York Times que vio la obra antes de la subasta y le hizo un comentario a un empleado de Sotheby's sobre lo desproporcionado que era el grosor del marco de la obra.

"No dijeron nada en absoluto", dijo Andipa. "Las conversaciones fueron como de costumbre".

Steve Lazarides, exgalerista de Banksy, afirmó: "Trabajé para él durante 12 años y la idea de que colaborara con una institución para lograr un truco es la completa antítesis de su filosofía".

"Love is in the bin" estará disponible para ser vista por el público en la nueva galería de Sotheby's en Bond Street, Londres, el próximo sábado 13 y el 14 de octubre.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.