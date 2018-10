Lo que se sabe de la acusación contra Cristiano Ronaldo por violación

"Niego firmemente las acusaciones en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo".

Así rechazó este miércoles el futbolista portugués Cristiano Ronaldo la acusación de violación que lanzó en su contra la estadounidense Kathryn Mayorga.

El delantero de la Juventus, de 33 años, se mostró tranquilo y con la conciencia limpia en una serie de tuits con la que buscó responder a la acusación.

Según Mayorga, Ronaldo la violó en una habitación de hotel de Las Vegas en 2009 y después firmó un acuerdo de no divulgación por el que cobró US$375.000 que quiere ahora que sea declarado nulo.

En una conferencia de prensa este miércoles, los abogados de Mayorga, que presentaron una denuncia contra Ronaldo en Nevada el jueves, dijeron que el futbolista tiene 20 días para responder.

Señalaron además que la mujer se marchó de Las Vegas para evitar la atención pública que ha provocado el caso.

"Decidió no aparecer en los medios y permanecer fuera del ojo público por su estado emocional", dijo la abogada Leslie Stovall. "No está siendo agradable para ella".

"El movimiento 'MeToo' y las mujeres que se han levantado y hecho públicos las agresiones sexuales que han padecido le dieron a Kathryn mucho valor y le permitieron hacer su caso público".

"Noticia falsa"

No es la primera vez que Ronaldo niega la presunta agresión sexual a Mayorga, de 34 años.

El pasado viernes, el jugador dijo en un Instagram Live que la denuncia publicada por primera vez en la revista alemana Der Spiegel, era una "noticia falsa".

"No, no, no, no, no. Lo que dijeron hoy son noticias falsas, falsas", dijo. "Quieren promocionarse con mi nombre. Es normal. Quieren ser famosos diciendo mi nombre. Sí, pero es parte del trabajo, soy un hombre feliz y todo está bien".

Der Spiegel publicó que Mayorga había presentado una denuncia en la policía de Las Vegas poco después del presunto incidente en 2009.

Los abogados de Ronaldo adelantaron que demandarán a la revista Der Spiegel por la publicación.

https://twitter.com/Cristiano/status/1047490574687907841

"Niego firmemente las acusaciones en mi contra. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo. A pesar de que puedo limpiar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promocionarse a mis expensas", escribió Ronald en un tuit.

https://twitter.com/Cristiano/status/1047490701137784832

"Mi conciencia limpia me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas las investigaciones", dijo en otro tuit.

Pero en 2010, según el mismo medio, ella llegó a un acuerdo extrajudicial con Ronaldo que involucró un pago de US$375.000 para nunca hacer públicas las acusaciones.

Los abogados de Mayorga buscan ahora anular el acuerdo de no divulgación.

Caso reabierto

La policía de Las Vegas confirmó el martes que inicialmente habían investigado una queja en junio de 2009, pero agregó que no tenían ningún sospechoso en el caso.

"En el momento en que se tomó la denuncia, la víctima no proporcionó a los detectives la ubicación del incidente o la descripción del sospechoso", dijo la policía en un comunicado.

"En septiembre de 2018, el caso fue reabierto y nuestros detectives están haciendo un seguimiento de la información", agregó.

Este año, Ronaldo dejó el Real Madrid y se unió a la Juventus italiana en una operación por US$128 millones.

El astro del fútbol es considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.