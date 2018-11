¿En qué terminaron las vidas de los protagonistas de realities de MTV?

Instagram brittanyflickinger

Brittany Flickinger. Fue la primera ganadora del reality show 'Paris Hilton's My New BFF' estrenado en 2008 en el que la socialité buscaba su mejor amiga. Sin embargo, en la segunda temporada, Hilton se refirió a Brittany como un 'tigre hambriento' y le recomendó a los concursantes a que no se volvieran como ella. Hoy en día, Flickinger prepara su primer álbum en solitario donde se especula tiene una canción que hace referencia a Paris.