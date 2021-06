Las implicaciones de ser el segundo hijo en la realeza británica

La revista TIME revela en un artículo la importancia de que Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la segunda hija del príncipe Harry y la duquesa de Sussex (Meghan Markle), sepa cuál es su rol al ser el segundo hijo de la pareja.

La publicación destaca que los primogénitos tienden a ser más conservadores y que intentarán mantener su posición de 'príncipes' -en este caso, literamente-, durante toda la vida.



El autor del artículo, Jeffrey Kluger, también autor del libro The Sibling Effect, señala que los hijos menores se inclinan a ser más osados: "Las investigaciones han demostrado que es más probable que tomen riesgos: paracaidistas y saltadores de bungee en lugar de esquiadores y jugadores de polo. Incluso cuando los hermanos practican el mismo deporte, es más probable que los más pequeños tomen las posiciones de mayor riesgo", señala.

(Además: ¿Por qué Lilibet Diana, la hija de Meghan y Harry, no será princesa?)



También son más propensos a protagonizar escándalos: el mismo príncipe Harry -el menor de los hijos del futuro rey Carlos y padre de Lili y de su hermano mayor Archie- se dejó ver fumando marihuana, emborrachándose y usando un disfraz de nazi en una fiesta, entre otras actitudes polémicas.



Lo anterior no significa que Archie y Lili tengan sellado su destino. Sin embargo, la ciencia no suele fallar mucho. En su crianza influirá la decisión de sus padres de alejarse de la vida real británica y trasladarse a Estados Unidos, donde seguramente serán menos asediados por los medios.

