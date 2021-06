¿Qué hacen los hijos de Cristina Hurtado?

La semana pasada, la presentadora Cristina Hurtado y el actor y cantante José Narvéz anuncieron que serán padres de nuevo, luego de 15 años, edad que tiene su hijo menor.



Muy emocionados, Hurtado y Narváez contaron que aunque pensaron que "la fábrica había quedado cerrada" les llegaba este nuevo hijo, cuyo sexo todavía no se ha dado a conocer.



La pareja manifestó su alegría no solo en su canal de YouTube, sino en sus redes y tambíen cuando llegaron a la presentación de Guerreros.



(También puede leer: ‘Mis hijas están furiosas porque ya no voy a salir en televisión’)



Pero Hurtado y Narváez tiene dos hijos más, uno que llegó al matrimonio de la mano de la presentadora y que el actor adoptó, y otro de la pareja.

El mayor nacido en el 2000, se llama Daniel y le sigue Juan José, quién nació el 20 de enero 2006.



(Le puede interesar: ¿Por dónde se pueden ver la Copa América y la Eurocopa?)



Daniel es piloto y aficionado a la música y al deporte. Juan José tiene especial afición por los deportes y es estudante.