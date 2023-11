Qué fue de Demi Moore, la actriz más poderosa de Hollywood

En la década de los años 90, el nombre de Demi Moore era uno de los más codiciados por los medios especializados y las revisas de farándula por su exitosa carrera actoral y por sus sonados matrimonios al lado delmúsico Freddy Moore y con los actores Bruce Willis y Ashton Kutcher. Sin embargo, en los últimos años, no se volvió a saber mucho de la actriz de cintas exitosas como 'Ghost' (1990), Indecent Proposal (1993) y Disclosure (1994).

Según el portal espinof.com, se supo que Moore aparecerá en la nueva temporada de 'American Horror Story', completando su retorno a primera fila.



"Bueno, más o menos. Soltera, dispuesta a todo, dejando su pasado polémico detrás y mirando al futuro, Demi Moore sabe que Hollywood sabe perdonar incluso dos décadas después. Y no va a dejar de intentarlo. Porque, en el fondo, sabe que el mundo del cine va por rachas, como en una montaña rusa en la que subió muy rápido pero bajó de forma vertiginosa", anota el portal especializado.



Lo que sí se ha sabido en los últimos meses, es que Moore ha estado muy pendiente de la salud de su exesposo Bruce Willis.



Algunos medios especializados en la farándula revelaron hace pocos meses que el estado de salud de Willis continúa deteriorándose. En las últimas horas, trascendió que el actor ya no reconoce a su exesposa Demi Moore, con quien estuvo casado durante 13 años y con quien tiene tres hijas.



Una fuente cercana a la familia, que habló con el medio 'Closer Weekly', aseguró que la memoria de Willis se ha desvanecido. "Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto", dijo la fuente. Sin embargo, Willis sí distingue a sus hijas y a su actual esposa, Emma Heming.