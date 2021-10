Prójimo, del latín proxĭmus

Uno de los significados de la palabra prójimo, según la Real Academia de la Lengua, es: “Persona respecto de otra, considerada bajo el concepto de la solidaridad humana”.

La palabra viene del latín proxĭmus y significa próximo, y es una de las más hermosas en todas las lenguas, porque es importante e iguala, como lo dice la palabra: Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.



Ser bueno con el prójimo, quererlo, respetarlo, considerarlo es una forma de hacer lo mismo con nosotros, o agradecer lo que otros hicieron por nosotros en algún momento. Ponerse en sus zapatos y más aún, andar sus pasos, significa entender que vamos por un camino y aunque el de cada uno sea distinto, en algún momento nos encontraremos.



Y en ese encuentro podremos estar en iguales circunstancias o no; con zapatos nuevos o cómodos, o tal vez no; con el alma partida o feliz, no lo sabemos.



Y escribe un invitado, que además es un buen prójimo.



Se llama Diego Fernando García Rubio, tiene 21 años y a los 17 descubrió su vocación sacerdotal, que sigue fuerte.

Nacido el 22 de noviembre de 1999 en Samacá, Boyacá, vivió en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita. Su origen es campesino, amando la tierra de sus ancestros, la que da el alimento para el cuerpo y también para el alma, a través de sus colores y sus formas. Actualmente estudia en el Seminario de Tunja.



En su escrito afirma que “al decir prójimo nos referimos a otra persona que puede estar afrontando diversas situaciones y que necesita de nuestra ayuda, o puede que no. En este sentido, cualquier persona es nuestro prójimo”.



Resalta, además, la historia del buen samaritano, en la que “el maestro de la ley concluye que quien se hizo prójimo del sufriente se mostró compasivo ante el dolor de la persona encontrada”.

Y retoma la encíclica del papa Francisco, 'Fratelli Tutti', “en la que se habla de la fraternidad que debe estar presente en el mundo”.



Ejemplos que llevan a considerar esta palabra una de las más bellas del idioma, para poderla en práctica de corazón.