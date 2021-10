Príncipes, reyes y reinas que han dejado el trono por amor

La historia de la realeza mundial está llena de famosas renuncias a los tronos y títulos nobiliarios por cuenta del amor.



La hasta hoy princesa Mako de Japón rompió este martes sus lazos con la familia imperial tras casarse con Kei Komuro, al que la joven ha descrito como su soporte emocional en los años que han separado su compromiso del controvertido matrimonio.



"Para mí Kei es una persona imprescindible. Casarnos era la única opción que podíamos tomar para vivir siendo fieles", dijo la joven en una protocolaria rueda de prensa junto a su esposo en el Hotel Grand Arc Hanzomon de Tokio, horas después de registrar su matrimonio, tres años más tarde de lo previsto.

Poco se vio de la complicidad que ambos mostraron en su primera aparición pública juntos cuando anunciaron su compromiso en 2017.



La pareja hizo frente a los periodistas con sobriedad, alguna mirada de soslayo y sonrisas incómodas, tras sellar un matrimonio que llegó a ponerse en duda y cuyas celebraciones quedaron eclipsadas.



El escrutinio mediático y el ensañamiento del sector más conservador de la sociedad japonesa tras revelarse una disputa financiera de la suegra de la exprincesa le causaron un estrés postraumático del que sigue recuperándose y que ha marcado el inicio de su matrimonio.

Boda civil sin ceremonias

Mako Komuro, como pasará a llamarse a partir de ahora, ha sido la primera princesa del Japón de posguerra que rompe con las ceremonias tradicionales en las que participan las mujeres de la familia imperial japonesa cuando se casan y la dote que se les ofrece por abandonar la institución, en cumplimiento de las leyes que la rigen.



El registro del matrimonio se realizó sin incidentes durante la mañana, según confirmó la Agencia de la Casa Imperial, poco antes de que Mako abandonara su domicilio imperial y se despidiera de su familia.



Ataviada con un vestido de una pieza en tono azul pastel, collar de perlas y un ramillete de flores color rosa palo, Mako dedicó repetidas reverencias a sus padres, los príncipes herederos Fumihito y Kiko, antes de partir a reunirse con su marido para la comparecencia.



El gesto más afectuoso visto durante la jornada, en la que el ambiente festivo brilló por su ausencia, fue el abrazo de su hermana menor Kako, que la despidió con una sonrisa y unas palmadas en la espalda.



"Mi hermana ha sido y siempre será muy importante para mí. Hemos pasado buenos momentos juntas y tenerla cerca me ha ayudado mucho en muchas ocasiones. Le estoy agradecida de corazón. También a Komuro", dijo la princesa Kako en un comunicado publicado con motivo de la boda de su hermana.



"Amo a Mako. Quiero pasar mi vida con ella, con alguien a quien amo. Hasta ahora, hemos venido apoyándonos en los momentos felices y en los que no lo han sido tanto", dijo el esposo, Kei, en directo ante las cámaras de televisión, mientras leía un comunicado plagado de elogios mutuos y agradecimientos a quienes los han apoyado.



"Habrá momentos duros pero, como hasta ahora, uniremos fuerzas y avanzaremos juntos", añadió Mako.

Un futuro en Estados Unidos

La presión a la que se ha visto sometida la pareja por la rencilla monetaria es, según dijeron, el motivo principal de que decidieran no responder preguntas en vivo durante la rueda de prensa



Sí contestaron por escrito a varias cuestiones enviadas previamente por los medios, centradas en la controversia de su enlace. Mako y Kei se mostraron "horrorizados" y "entristecidos" por "la difusión de historias infundadas y por que se hayan dado por hecho informaciones falsas".



Los tabloides japoneses han hecho correr tinta durante estos años sobre la disputa, que atañe al desembolso que un exprometido de la madre de Kei, Kayo, habría hecho para la manutención e incluso los estudios universitarios del joven, que reiteró hoy su intención de zanjar la deuda en cuanto le sea posible.



La pareja, ambos de 30 años, tiene previsto trasladar su residencia a Nueva York, donde Kei ha estado estudiando los últimos tres años y se ha presentado al examen que le permitirá ejercer la abogacía en Estados Unidos.



Se espera que permanezcan todavía algún tiempo en Japón, mientras Mako tramita su primer pasaporte (los miembros de la familia imperial nipona no tienen) y ultiman la mudanza. Sobre los planes de Mako, nada ha trascendido.



La joven ha cursado estudios de Arte y ha trabajado como investigadora en el Museo Universitario de la Universidad de Tokio, un campo en el que la Gran Manzana podría ofrecerle numerosas posibilidades.

Famosos que han renunciado al trono por amor

El sonado caso de la princesa de Japón se suma a una larga lista de la miembros de la realiza mundial que lo han dejado todo por el amor de su vida.



Ta vez, uno de los casos más sonados, del último siglo sea el del propio heredero del trono de Inglaterra, el príncipe Eduardo VIII (Duque de Windsor), que fue inspiración para libros, documentales y películas, como lo recuerda el diario El País de España.



"En 1936, solo 325 días después de ascender al trono, el rey Eduardo VIII leyó su renuncia en directo en la BBC. Su decisión de proponerle matrimonio a Wallis Simpson, estadounidense y dos veces divorciada, provocó una crisis constitucional. Decidido a darle el ‘sí quiero’ a Simpson, abdicó y fue sucedido por su hermano menor, padre de la actual monarca, que pasó a ser Jorge VI", recuerda el rotativo español.



Pero otro miembro de la familia real japonesa, la princesa Sayako, ya se le había adelantado a su pariente Mako.



Sayako, la hija menor de Akihito y Michiko, renunció a sus títulos en 2005, cuando decidió casarse con el funcionario municipal y urbanista Yoshiki Kuroda. "En su fiesta de compromiso comunicó que abandonaría la casa imperial, su título de alteza y sus obligaciones; tras su enlace cedió todos los privilegios de la vida imperial. Desde hace dos años es la suma-sacerdotisa del Gran Santuario de Ise, una posición que heredó de su tía", anota El País.



Por su parte, el hermano del rey Guillermo de Holanda se enfrentó al Gobierno y a su madre (la entonces reina Beatriz) para casarse con Mabel Wisse, una polémica mujer que podría haber ejercido de espía para los servicios secretos holandeses en los años noventa, recuerda el rotativo madrileño. "Se casaron en 2004, él renunció a su puesto en la línea sucesoria y se mudaron a Londres. Pero Friso falleció en 2013 a causa de las lesiones que le provocó un accidente de esquí. Su viuda hoy mantiene una relación cordial con su familia política y su título de princesa", anota.



Las casas reales del mundo se han visto obligadas a evolucionar frente a las duras exigencias que hacen a sus miembro y herederos, que parece anacrónicas, por completo en el mundo moderno de hoy.



Muchos de los famosos miembros de la realeza han dejado claro que no se necesita ser de "sangre azul", para unir sus vidas a personas buenas y dignas de llevar los títulos nobiliarios. A diferencia de como ocurría en el pasado, cuando los matrimonios entre las casas reales eran arreglados, cuando incluso sus miembros eran menores de edad.



En la era moderna, uno de las uniones más recordadas y queridas popularmente fue la del príncipe Raniero III, de Mónaco, quien decidió casarse con la bellísima actriz de Hollywood Grace Kelly, con quien conformó una hermosa familia.



A Rainero le siguieron, entre muchos otros, el actual rey Felipe VI de España, quien se unión a la reina Letizia Ortiz, quien no pertenecía tampoco a ninguna casa real y era periodista de profesión, o más recientemente el príncipe Harry de Inglaterra, quien también se casó con la actriz Meghan Markle.

