Príncipe William lamenta respuesta de su hermano Harry a su abuela

Mucha tristeza parece respirarse en los palacios reales del Reino Unido. El príncipe Guilermo de Inglaterra lamentó la manera como su hermano, el príncipe Harry, le respondió a su abuela, la Reina Isabel II, que se retiraba de las actividades oficiales.



Según la revista People.com, el duque de Cambridge, de 38 años, está "realmente triste y realmente consternado" por el comportamiento de su hermano.

La respuesta se produce luego de que el Palacio de Buckingham anunciara la semana pasada en un comunicado que el príncipe Harry y su esposa habían tomado la decisión de no seguir en sus actividades oficiales de la realeza.



Hasta ahí, todo parecía ir bien, pues la Reina, aceptando la decisión de su nieto, anunció, como le tocaba por protocolos establecidos, que entonces tanto él como su esposa Meghan también perderían los patrocinios a los que tenían derecho (su participación real con numerosas organizaciones benéficas del Reino Unido).



"Tras las conversaciones con el duque, la reina ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de la familia real no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público", dijo el comunicado del palacio.



Según el diario inglés 'The Sunday Times', la gota que robosó la copa del príncipe Guillermo fue el contraargumento desafiante de Harry y Meghan a la reina.



"Todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal", anotó la pareja en otro comunicado, según el diario inglés.



Fuentes cercanas al diario inglés comentaron que Guillermo está "muy molesto por lo que sucedió" y que el comportamiento de Harry y Meghan fue "insultante e irrespetuoso".

