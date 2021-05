Primer mundo vs. Tercer mundo

Una cruda evaluación sobre lo que hace el primer mundo y lo que acontece en el tercer mundo en estos momentos de crisis hace Clara Inés Chaves, escritora y exdipolomática.

En su opinión y con mayor razón hoy, es necesario revisar las grandes diferencias que hay entre Estados Unidos y Colombia, en temas políticos, de salud y de reactivación de la economía.



“Con ocasión del desastre que ha dejado la pandemia en el mundo y por ende sus repercusiones sociales, económicas, de salubridad y culturales, que han permeado la democracia y los Estados, se nota la diferencia de lo que entienden las grandes potencias por reactivación económica y la visión de los países de economías en desarrollo y en particular de gobiernos populistas”, escribe.



Hoy ver un noticiero estadounidense es hacer un recorrido por gran cantidad de vacunas puestas, que alcanzan incluso para los turistas; que un gran número de droguerías en todo Estados Unidos sean sitios de vacunación, con el fin que nadie se quede sin recibir sus dosis y hasta la supresión del uso de tapabocas en algunos espacios.



Es más, Estados Unidos donará 20 millones de vacunas a los países más pobres, que si vamos a las terribles cifras de infección resultan muy pocas, pero es otra de sus formas de ayuda.



Además, la apertura de centros culturales y de diversión en varios estados, ya sin restricciones, y hasta la promoción del empleo.



Sin embargo, la preocupación tiene que ver con la gran cantidad de personas que no quieren volver a trabajar, al menos por ahora, en su mayoría hispanos y afros que viven, por estos días, mejor con los subsidios.



The Miami Herald publicó recientemente que uno de los centros comerciales más grandes de la Florida estaba ofreciendo 500 vacantes, ¡500! Y lo replicó varias veces en sus redes.



Mientras, nuestros países y especialmente Colombia, se debaten en un desempleo alto, en el posible cierre de plantas de empresas debido a los problemas que enfrentamos con la pandemia y el no llegar a acuerdos en este momento de paro nacional.



Y, lo peor, la pandemia como tal deja cada día un promedio de 490 muertos.



Entonces, ver un noticiero que habla de cosas positivas en Estados Unidos, sin olvidar hechos graves como el problema con los inmigrantes, que no cesa, lo único que nos da es mucha más desesperanza.



“Mientras que para Biden la reactivación económica se basa en lograr la cohesión social, acabar con la polarización, evitar el empobrecimiento de la clase media, en fortalecer y airear la educación así como lograr la inmunidad de rebaño que lo hizo, para el presidente Duque su reactivación se basaba en una reforma tributaria que acabaría con la clase media, no posee políticas públicas que tienda a reducir la pobreza y menos acercar a los colombianos a través de la cohesión social y la equidad”, agrega Chaves.



El objetivo, sin embargo, es pensar que en algún momento nuestras políticas sean mejores para el beneficio de todos.