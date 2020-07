Preocupa estado mental de Kanye West, dice revista 'People'

Luego del retiro de su candidatura presidencial, debido a la baja incidencia de votación (que llegaba a un 2 por ciento, según varias encuestas), se ha comentado que el rapero Kanye West está sufriendo un episodio de trastorno bipolar, según publicó la revista People, que obtuvo la información de una fuente cercana al músico.

“Kanye ha estado bien durante mucho tiempo. En el pasado, ha sufrido episodios maníacos y depresivos relacionados con su trastorno bipolar. Ahora mismo, lo está pasando mal de nuevo”, dijo la fuente, cuyo nombre no fue revelado, agregando que su esposa, Kim Kardashian, está muy preocupada por él.



En estos días, la pareja no está en el mismo lugar. Kardashian se encuentra en Los Ángeles con sus cuatro hijos con West; mientras el rapero está en una propiedad rural que tiene en Wyoming.



“Kim Kardashian está consternada, al igual que toda su familia. Es muy estresante para ella, porque el comportamiento de Kanye es muy impredecible”, publica People que dijo su fuente, aunque ella confía en que, como en otras ocasiones, él regrese a la normalidad en un par de semanas.



West, que tiene 43 años, ha anunciado sus intenciones de ser presidente de Estados Unidos en varias ocasiones, pero no ha regristrado su candidatura en la Comisión Electoral Federal.



Recientemente, en una entrevista en Forbes, habló de su eslogan de campaña (Yes!) y argumentó que había recibido un mensaje del cielo para lanzarse: “Dios me dio claridad y me dijo que es el momento”.



También comentó sobre su salud mental, luego de un episodio en el 2016. “Acabé en el hospital y la gente me llama loco, pero no lo estoy”, explicó a Forbes.



