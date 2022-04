“Díaz”, dice Gaizca Mendieta, “es un gran jugador y es una pena que no esté en el Mundial. “Díaz”, dice César, el exportero del Real Madrid y el Valencia. “Díaz es el mejor jugador de Colombia”, dice Javier “el conejo” Saviola, exRiver Plate, exReal Madrid y exBarcelona. En el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, jugaron las estrellas de los Premios Platino de cine y varias exestrellas de la Liga española. Y en la zona de prensa EL TIEMPO pudo hablar brevemente con algunos jugadores y todos lamentaron la no presencia del hombre del Liverpool en el próximo mundial de Catar.

En el equipo de las estrellas estuvieron los actores colombianos Carolina Gaitán y Juan Pablo Urrego que, por cierto, metió un gol del equipo de las estrellas de los Premios Platino. El partido, por supuesto, no fue un encuentro memorable, pero hubo 13 goles, un sombrerito genial de Saviola, un tiro rasante al ángulo de Fernando Morientes y un César pletórico con ansias de jugar como René Higuita en la mitad de la cancha.



“Nunca jugué en el Wanda, me tocó el Calderón y viví noches inolvidables. Los estadios de antes, los clásicos, tenían un sabor especial. Ahora son grandes teatros para el espectáculo. El campo estaba precioso, recién regado, y no me aguanté las ganas de salir adelante”.



Da contexto: Los Premios Platino se celebrarán el primero de mayo de 2022 en Madrid

Carolina Gaitán, en la zona de entrevistas, no se aguantó las ganas de cantar una línea de No se habla de Bruno para los periodistas y mostró su camiseta autografiada por varios jugadores. Más allá del fútbol habló de su momento estelar en los Óscar y en su carrera: “Era un momento para brillar para Colombia”, dijo sobre los Óscar y contó que acaba tres proyectos, entre otros, una película en inglés rodada en Colombia.



Puede leer: Carmen Maura se hizo actriz para no enloquecer

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Gaitán se jugó un partidazo. Foto: Fotos: Fernando Gómez

El conejo Saviola bromeó sobre la experiencia y habló de lo que hizo correr a los actores, y se detuvo un buen rato en su análisis sobre la ausencia de Colombia en el mundial y el significado de nuestro fútbol para Sudamérica.



“El fútbol colombiano ha metido jugadores en todo el mundo; han sido figuras. Como suramericanos nos cuesta trabajo entender que Colombia no encuentre el rumbo que realmente tiene y que viene demostrando durante todos estos años; ojalá vuelvan pronto y pueden mostrar la clase de jugadores que tienen”.



Los premios Platino premian lo mejor del cine iberoaméricano y su gran gala se llevará a cabo el próximo domingo. El resultado del partido no tuvo mayores sorpresas: un decoroso 8-5 a favor de los futbolistas. El actor español Daniel Guzmán fue el goleador del equipo de las estrellas, metió 3 goles, pero… “no he querido forzar la máquina; hasta ahí, porque admiro a César y no quería que pasara una mala semana”.

FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

Editor de Cultura

@LaFeriaDelArte