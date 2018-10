Shakira canta en México y Piqué coge para Shanghái

Conforman una de las parejas más exitosas del mundo del entretenimiento, pero sus agendas cada vez están más distantes. Shakira y Gerard Piqué tomaron en las últimas horas direcciones diametralmente opuestas.

Y eso que en caso del futbolista había podido optar por viajar a acompañarla a México, en donde ella se presentó con éxito, debido a que este fin de semana es fecha FIFA por lo que no hubo Liga de España. Además, él hubiera podido hacerlo porque desde la llegada de Luis Enrique ratificó su adiós la Selección ibérica.



Por eso, llamó la atención que el exitoso jugador del Barcelona saliera en un vuelo de la Ciudad Condal pero con destino a Shanghái.



El diario Marca recordó que el futbolista ha hecho otros largos viajes con el fin de cuadrar su propio torneo de tenis profesional, del que es uno de sus máximos propietarios.

Shakira hizo un receso en su gira mundial ‘El Dorado’ para cantar en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Foto: EFE/Luis Tejido

El rotativo anota que Piqué, que ya estuvo el pasado mes de agosto en la votación de Orlando, en la que se hizo con las riendas de la nueva Copa Davis, y que también viajó a Nueva York para el US Open, tomó un vuelo desde Barcelona y está en Shanghái. Es decir, recorrió 9.818 kilómetros. ¿Por qué? Para seguir avanzando, explica el diario deportivo de Madrid, con su proyecto en la máxima competición por países y entrevistarse con los jerarcas de la ATP y jugadores. Junto a él se encuentra el extenista y ahora entrenador Galo Blanco, que ya trabaja para Kosmos.



El rotativo dice que el futbolista azulgrana estuvo en las instalaciones del Qi Zong y que tenía previsto seguir este sábado las dos semifinales del Masters 1.000 entre Novak Djokovic y Alexander Zverev y Roger Federer con Borna Coric.



Piqué leyó esta misma semana como tres de las actuales figuras del tenis mundial, Federer, Djokovic y Zverev, planean no disputar la primera edición de la Copa Davis, que en un principio se celebrará en Madrid del 18 al 24 de noviembre de 2019.

Piqué debe moverse rápido porque este miércoles 17 de octubre se presentará la máxima competición por países en la capital de España con la presencia del barcelonista, presidente del grupo inversor Kosmos.



Desde la Federación Internacional y el grupo Kosmos se mantiene la esperanza que para la segunda edición, en 2020, el torneo pueda moverse de fechas y trasladarse al mes de septiembre, justamente la semana que ahora ocupa la Laver Cup y los ATP de Metz y San Petersburgo.



Lo que pasa, dice Marca, es que, aun consiguiendo ese cambio, no estará garantizada la presencia de los mejores jugadores porque dentro de dos años habrá en el calendario hasta cuatro competiciones por países. La Copa del Mundo de la ATP, los Juegos Olímpicos de Tokio, la Laver Cup y la renovada Copa Davis.

Shakira, durante la rueda de prensa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: Carlos Durán Araújo / EFE

De ahí las prisas de Piqué. Entre tanto, su esposa, triunfa en México. Tras siete años sin pisar escenarios de ese país, Shakira actuó la noche del jueves en un multitudinario concierto en Ciudad de México en el que hizo vibrar al público con sus temas más recientes.



Los reportes de prensa informan que ni el retraso en el inicio del espectáculo ni la incesante tormenta pudieron apaciguar el desenfreno de las más de 50.000 personas concentradas en el inmenso Estadio Azteca de la capital mexicana, que se convirtió en un “karaoke gigante”.



La barranquillera se mostró feliz. Eso sí, su esposo no estaba con ella porque estaba en Shanghái. Una situación similar a la que se presentó durante el Mundial de Rusia en el que a Piqué se le vio cabizbajo no solo por la lamentable y tempranera eliminación de la Copa del Mundo sino, porque, como anotaron varios seguidores de la pareja, ella no estaba presente. En este caso, ella estaba alistando su gira musical.



