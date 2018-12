Kika Nieto es criticada por grabar video haciendo obra de caridad

La youtuber Kika Nieto es blanco de críticas de nuevo por un video publicado en su canal y en el que le regaló ropa nueva y comida a una familia de cuatro venezolanas, entre ellas, dos bebés. Nieto afirmó que ayuda a alguien cada diciembre desde que está en la plataforma digital.

La influenciadora dijo en el video que es la tercera vez que realiza esta actividad que en su primera versión fue con una persona, en la segunda con dos y esta vez fue con cuatro gracias a "las bendiciones de Dios".



En redes sociales se ha criticado a la bogotana por exponer su acto en redes, mencionando que no es necesario hacer público un acto de solidaridad. Incluso, por que en el video se ve que decidió no ayudar a una persona que no se dejó grabar porque dijo sentir miedo.

Sin embargo, algunos usuarios, como el periodista Daniel Samper Ospina, defendieron y apoyaron el video de Erika, nombre real de la youtuber.

Excelente el mensaje y el video de @_kikanieto: un día dedicado a hacer feliz a unos panas venezolanos, qué bueno que semejante referente de los jóvenes mande estos mensajes de solidaridad y contra la xenofobia: no dejen de verlo: https://t.co/3YYufc9z8G#UnChallengePorVenezuela — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 11 de diciembre de 2018

Este es el video que ya acumula más de 482.000 visitas:

Kika fue tendencia varias veces este año, una de ellas, por afirmar que a pesar de no creer que está bien ser homosexual, "tolera" a quienes se reconocen como tal. Ese comentario no fue bien recibido por las personas de la comunidad LGBT, quienes lo calificaron como homofobia.



Por otro lado y a causa de ese comentario, el canal de 'Las Igualadas' en Youtube publicó un video en el cual defendía a la comunidad LGBT y afirmaba que ese tipo de comentarios incitaban al odio y a la violencia. Nieto, por su parte, impuso una tutela en contra del canal porque "vulneraba sus derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre", la cual perdió. 'Las Igualadas' emitió otro video en el que calificó la acción de Kika como censura.

