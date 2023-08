La popular banda Yahritza y su esencia fue abucheada cuando daba un concierto con sus colegas del Grupo Frontera, en Arizona (Estados Unidos).



Yahritza y su esencia es una agrupación musical conformada por tres hermanos estadounidenses, de padres mexicanos.

La razón de la rechifla se da porque los jóvenes habrían criticado la comida y las costumbres mexicanas. Lo hicieron durante una entrevista.



"Yo he estado aquí (en México) por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó Armando, uno de los integrantes del grupo.



Según el portal 'As.com', "el segundo juicio que hicieron los integrantes de la agrupación fue sobre la vida cotidiana que hay en México, pues en la entrevista aseguraron que no les gusta despertar en tierras aztecas por el ruido de las ciudades y el tráfico".



Tanto Yahritza y su esencia como el Grupo Frontera ha sonado en varias emisoras del país de América Latina ganando grandes adeptos. Frontera se hizo viral por interpretar una canción en ese ritmo mexicano con el cantante Bad Bunny.



Así mismo, fue conocido en el país por la canción ‘No se va’, que también fue interpretada por el grupo colombiano de pop Morat, tema pegajoso y sonoro por su letra romántica.