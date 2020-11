Pódcasts: los que insistieron y no desistieron del formato

Hoy suena natural hablar de pódcast como parte de este ecosistema digital. Incluso hay justificación para que exista una columna como ‘Era de pódcast’. Pero en cierta época, esto era una total utopía y no estaríamos en lo que estamos si no fuera por visionarios que idearon a partir de este formato. Ellos persistieron desde aquel entonces -2006, 2007, 2008...- cuando no había audiencia ni las facilidades técnicas de hoy, momento en que uno se suscribe con solo un clic (el desarrollo de toda la tecnología detrás de ese movimiento ha sido una aventura).

Por eso, ellos son hoy los que más saben de pódcast y merecen ese reconocimiento. Deberían poner un letrero como en los restaurantes tradicionales ‘Abierto desde.../ established since...’:



- Latin-Roll. Un formato de entrevistas sobre rock en español hecho en España pero liderado por el colombiano Jaime Nieto. La primera entrevista data del 13 de junio ¡de 2006! Fue a Julieta Venegas. Si mis cuentas no fallan, llevan 297 episodios. Escúchelo en latin-roll.com

- Félix Riaño. El gran evangelizador del formato en Colombia. En una época, la voz oficial de Citytv y también locutor de radio, tomó en su momento la decisión de vida de dedicarse al pódcast. Entre sus shows personales están: ‘Rock Mediante’, ‘El rock es un bumerang’ y ‘El siglo XXI es hoy’. Uno de sus proyectos más interesantes: leyó en una serie todo el documento de los acuerdos de paz. Hoy dirige la estrategia de Caracol Radio y es uno de los dos conductores de ‘El primer café’. www.locutor.co

- Libreta de apuntes. El periodista Ricardo Galán, hoy director de opinión de RCN, comparte análisis y opiniones de la actualidad, pero también temas de tecnología y comunicación. Es probable que suene lejano del círculo joven, pero precisamente ha logrado conectar con la ‘otra’ audiencia. libretadeapuntes.com

- The Music Pimp. Alejandro Marín, figura de la radio desde La X, ha persistido desde hace más de una década con ‘Bilingual podcast’ e ‘Historia secreta de la música’. Ya va a llegar a 200 episodios. Lo que ha hecho Marín es muy significativo porque la gente de radio ha sido especialmente resistente al podcasting, pero él no le tuvo miedo al salto.

- Cortesía de la casa. Pódcast musical desde 2009 que define claramente el principio de que este formato es diferente a la radio: canciones y artistas independientes que no suenan en ninguna emisora tienen casa aquí. Visite cortesiadelacasa.com

- Diana Uribe. El paradigma del podcasting colombiano se dio cuando el estupendo programa de radio La historia del mundo fue subido por Caracol Radio a plataformas de streaming, al principio sin reedición. También se publicó en DVD. Tras la ruptura Uribe-Caracol, ella continuó el pódcast, ahora diseñado especialmente para el streaming, y es el más escuchado en Colombia. Ella es la gran ganadora. dianauribe.fm/

Merecen mención: ‘Autos y carreras’, ‘Arquitectura para Aliens’, ‘Transformando tu mente’, ‘Hablando popó’, además de la productora Akorde. Seguro faltan más: por favor compartan sus nombres en los comentarios de esta columna.



CARLOS SOLANO

Director de 'El primer café'

@laresonancia