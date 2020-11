Susurros que sanan en tiempos apocalípticos (opinión)

Disculpen lo personal, pero la idea llegará a algún lugar.



En el momento en que escribo estas palabras, siento que en cualquier instante puedo recibir esa llamada de la clínica que no quiero escuchar, que me anuncie la partida de mi papá. En la soledad de la medianoche, se pasean por la cabeza mil recuerdos y remordimientos. Lo que hice y lo que no. Lo que debí reparar.

En ese silencio, resulta reconfortante escuchar una voz con la que no tenga que ‘conversar’ –que no trate de escudriñar si estoy triste o qué– pero que, de alguna forma, sí esté conmigo. Una voz que me susurre y me ayude a bajar la tensión arterial. Que por momentos me hable con sinceridad brutal o, en otros, que me mienta diciendo que todo va a estar bien.



Hay pódcast cuyo gran truco es el susurro, que actúa como un mantra incluso para quienes somos declarados detractores de los libros de autoayuda o los bálsamos mitológicos.



En este ‘multiverso’ en el que no sabemos nada pero todo lo ‘googleamos’, basta escribir en el buscador de Spotify, Deezer o Spreaker frases como ‘Dejar ir’ o ‘Relación con papá’. Decenas de resultados van del couching a la meditación, otros buscan más allá. Esto fue lo que encontré:



Despertando Podcast: conducen Lety Sahagún y Ashley Frangie, desde México. Pequeñas cápsulas diarias (promedio: seis minutos) con reflexiones francas de todo lo que nos pasa. El episodio 131 plantea: ‘¿Cómo vives tu duelo?’. Aunque dice bastantes obviedades, estas cobran sentido en el momento justo. Ellas tienen otro pódcast muy exitoso, más amplio: ‘Se regalan dudas’.

Bienvenida al canal: supongo que está dirigido a mujeres, pero me sirvió. La coach argentina Leila Fittipaldi enseña manejo de la respiración. Eso sí, no hice la catarsis que me prometió.

El topo. La cúspide en esta búsqueda emocional. Muchos episodios coinciden en hablar de la relación padre e hijo. Sus entrevistas se sintonizan con la pérdida. Una de ellas es una charla con la escritora Piedad Bonnett. La empatía resulta ser el factor clave.

Conclusión: creo que los pódcast son buenos compañeros para patinar por el apocalipsis.

CARLOS SOLANO

Director del pódcast 'El primer café'

@laresonancia