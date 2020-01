Pirry se pronuncia respecto a su estado de salud

Pirry habló por primera vez respecto a la situación de su salud mental y agradeció los mensajes de quienes lo apoyaron a través de las redes sociales. En el párrafo que escribió en su cuenta de Instagram habló del estrés, la ansiedad y dio otros detalles.

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, está hospitalizado en Tunja desde el pasado 4 de enero. No solo lo informaron varios medios (entre esos EL TIEMPO), sino que el Hospital Universitario San Rafael, de la capital boyacense, dio un escueto comunicado de prensa en el que informó el ingreso del periodista a urgencias y su diagnóstico: un cuadro depresivo.

Él mismo relató su situación en estas palabras: “Un cuadro de depresión me ha traído al hospital nuevamente, pero con la compañía de mi familia, el apoyo médico y obvio todos sus mensajes, ya estoy mucho mejor y ojalá entre mañana y pasado mañana estaré en mi casa”.



“Muchos de ustedes no lo saben, pero desde hace años enfrento episodios de depresión y ansiedad. Comenzaron mientras trabajaba en mi programa de RCN y llegaron las primeras amenazas y agresiones telefónicas y luego en las redes”, explica en el mensaje.

En su programa, que fue emitido por el canal RCN de 2002 a 2015, Pirry era abiertamente crítico con temas políticos y sociales. Aunque los reportajes de El mundo según Pirry (luego Especiales Pirry) muchas veces eran sobre viajes y experiencias, la denuncia social y las entrevistas a personajes polémicos también se tomaban su pantalla.



Actualmente, el investigador hace contenidos independientes para YouTube.

El estrés es un asesino silencioso y la depresión una enfermedad seria FACEBOOK

TWITTER

Cuando se retiró de la televisión en 2015 no habló de ansiedad y depresión. Dijo, simplemente, que quería cambiar de actividades. Sin embargo, en su mensaje compartido el 7 de enero, aclara que “esa fue una de las razones por las que me tomé un año sabático y es algo que incluso he compartido en mi obra de teatro Pirry y el volcán”.



Incluso dice que durante 2014 su situación era más grave que ahora y que ya se está recuperando, “pero cada tanto regresa de pronto como un ataque de ansiedad o una crisis nerviosa”.



Lo que comenta el reconocido periodista respecto al estrés y a la depresión reabre la conversación sobre la atención que se le debe prestar a la salud mental: “El estrés es un asesino silencioso y la depresión una enfermedad seria”.



-Cultura

En Twitter: @CulturaET