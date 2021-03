Pipe Bueno le respondió a quienes se han burlado de su apariencia

El popular cantante Pipe Bueno subió un video a sus redes sociales en el cual asevera que "todos los trabajos son dignos" y que no le importa "lo que se está diciendo de él". "Ya saben que se me ven por ahí, estoy vendiendo dulces, mi amor", anota.



Estas frases sorprendieron a muchos de sus seguidores, pues no se entiende a qué se refiere. El artista, que carga un maletín tipo canguro, dice que si lo ven de cobrador de 'gota a gota' o de 'celador' no se extrañen.



(En contexto: Pipe Bueno y los divertidos memes sobre su nuevo 'look')

Al igual que lo han hecho otros famosos, como Carlos Vives con su famoso "beso robado" en un concierto, o Silvestre Dangond hace poco, todo parece indicar que se trata de uno de los próximos estrenos musicales de Pipe. Habrá que esperar para confirmarlo.



Además, el artista también aprovechó para revelar que la próxima semana estrenará la canción 'Tequila', con su gran amigo Maluma.



(Además: Luisa Fernanda W responde críticas sobre ella y Pipe Bueno)

"Ahorita dicen que soy revendedor de boletas, que vendo dulces en los metros, que soy Gota a gota... trabajo es trabajo y más ahora en pandemia, yo no entiendo cuál es el chiste de todo el mundo. Más bien ya saben que si me ven por ahí, cómprenme un dulcecito, que les consigo lo que sea, apoyen la causa y apiádense de mi. Recuerden que trabajo en lo que me necesiten así que llámenme cuando quieran. Por ejemplo ahorita ando trabajando bastante y justo no es como PIPE... (El que lo entendió lo entendió) ahhh y el 25 de marzo sale TEQUILA con Maluma, tomen NOTA", escribió Pipe Bueno en Instagram.

Otras noticias del Entretenimiento: