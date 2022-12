Suena increíble que con 11 años sin editar un álbum propio, Pipe Bueno siga siendo un artista reconocido y querido en Colombia y otros países. Pero eso tiene una razón: el cantante, compositor y actor colombiano no ha dejado de estar vigente. A veces siendo jurado en programas de televisión, como Yo me llamo, otras desarrollando su faceta de actor en series tan reconocidas como Siempre fui yo, de Disney+, o lanzando sencillos en colaboración con otros artistas.

Desde muy joven, Pipe Bueno le apostó a lo que en Colombia se conoce como música popular. Y ya son 15 años de carrera, que lo consagran, con apenas 30 años, como uno de los pioneros del ascenso de ese género en el país. Tres lustros que el artista celebrará con un espectáculo que ha llamado Mis dos mundos, y que promete que será un show que los colombianos nunca antes habían visto.



(Lea también: La búsqueda de Manuel Medrano por ser eterno)

En los últimos años ha estado dedicado a la actuación, ¿es temporal o piensa hacerlo de lleno?

​

Estuve en una etapa actoral auscultando esa versatilidad, ser multifacético, siguiendo el ejemplo de artistas gigantescos. ¿Cuántas películas no hizo Vicente Fernández?; Marc Anthony, si hablamos de otro género musical; Antonio Aguilar. Creo que es seguir los pasos de artistas gigantes que cantan, bailan y actúan.

Estuve en una etapa actoral auscultando esa versatilidad, ser multifacético, siguiendo el ejemplo de artistas gigantescos FACEBOOK

TWITTER

¿Qué proyectos destaca de su faceta de actor?

​

Tuve el privilegio de que mi primer papel en la actuación fuera un protagónico para Disney+ (la sere Siempre fui yo), estamos hablando del sello de Mickey Mouse, una serie doblada al inglés, japonés, francés, italiano, cosas que uno no llegaba a imaginar. Sin embargo, mientras estaba en esa etapa, si bien sentí esa lejanía, hicimos uno de los éxitos más grandes y joya de la música popular, que se llama Guaro Remix, donde juntamos a diez de los más importantes exponentes del género en una sola canción, algo que ningún artista había logrado hacer en 40 años de historia del género popular en Colombia.

¿Viene, entonces, un regreso a la música?

​

Más allá de decir regresar es dejar claro que ya terminé esa parte, que quedan las puertas abiertas, porque no quiere decir que no pueda volver a actuar, a hacer algún papel o algo que sea corto, pero ahora viene mucha música que está represada, que tenía guardada, música que viene en colaboraciones con artistas colombianos y mexicanos.

Los 15 años de carrera los va a celebrar con grandes conciertos en Medellín y Bogotá.

​

Creo que el resumen de estos 15 años de carrera artística se van a ver ese día. Vamos a dar un ‘paseo’, vamos a estar en una montaña rusa de canciones. Todo el repertorio que mis fanáticos han seguido lo van a escuchar y ver en un solo concierto. Y resaltar que no estoy solo, voy a estar acompañado con grandes de la canción popular: Jessi Uribe, Jhonny Rivera, Alzate, El Charrito Negro, Luisito Muñoz...



(Le puede interesar: Camilo: ‘Me siento invadido de cosas maravillosas’)

¿Y alguna sorpresa para sus seguidores?

​

Muy ansioso de que llegue ese día para mostrarles un show que nunca antes han visto. Donde se conjuga todo y que puede durar de dos horas y media a cuatro horas. Estoy ajustando el repertorio y es un show que cuando comienza no para. Es la primera vez que la gente lo va a vivir en Colombia.

Mirando hacia atrás, cuando empezó, ¿cómo se ve hoy como artista?

​

Muy feliz de saber que valió la pena haberme decidido por este género musical en un momento donde no éramos ni la tercera parte de lo que representa hoy en día, cuando era la música de la gente poco culta, de los borrachos, de la gente del pueblo. En su momento le aposté y me di cuenta de que no me equivoqué.

Su espectáculo se llama 'Mis dos mundos', ¿a qué se refiere?

​

Si bien tengo 30 años, la mitad de mi vida he estado cantando. No soy ‘nueva ola’, soy más joven que Jessi, que Yeison (Jiménez), que Alzate. Vengo con los ‘cuchos’, dándole patadas a una puerta que derrumbamos, para que hoy transitemos todos por este género. Hicimos de esta música algo más inspiracional y en eso se convirtió. Por eso el concierto se llama Mis dos mundos, es esa transición de ese pela'o de 16 años, de Recostada en la cama, Te parece poco, No voy a morir, a esta etapa más madura, donde entre risas puedo decir que ya hay un papá de dos niños, hay canas, hay experiencia, y esa madurez la van a ver en el escenario.

En el espectáculo se va a juntar de todo un poco, pero siempre con la columna vertebral que es la música popular. FACEBOOK

TWITTER

Ese es uno ¿cuál es el otro de sus mundos?

​

Quiero mostrarles también ese otro mundo, aparte del popular, cuando he coqueteado con el reguetón, un éxito que hice con Maluma que se llama La invitación; otro, con Pasabordo, que se llama Aguardiente; acabo de lanzar Prohibido, al lado de Silvestre Dangond y Darrel, una fusión. En el espectáculo se va a juntar de todo un poco, pero siempre con la columna vertebral que es la música popular, y solo les puedo decir que compren suero y acetaminofén para el guayabo que van a tener al otro día.

Usted está al frente de toda la producción.



En este caso soy el productor con amigos con los que he trabajado toda mi vida: Palmahía, en Medellín, y Línea Estratégica, encargada en el Movistar. Estos son los shows de apertura, y sin duda el año entrante me aventuraré a hacer Cali, y me han empezado a llamar de otras ciudades. Pero pienso que el que mucho abarca poco aprieta, vamos a hacer estos dos, bien hechos.



(Lea además: 'Soltera', giro fiestero en la música de Cali y El Dandee)

¿En la colaboración con Silvestre Dangond y Darrel, cómo se hizo la fusión de tres géneros?

​

Creo que nada más el hecho de pensarlo se oye raro, pero me he caracterizado por hacer cosas diferentes. Cuando le aposté a esto y comencé a escribir con Mario Cáceres y Yazmín Marrufo, simplemente salió la canción y luego pensé, cómo la vamos a organizar. Es cuando llega el maestro Andrés Castro, quien ha trabajado con Carlos Vives, con Silvestre, y encuentra una mixtura perfecta, con Cáceres y Yazmín como coproductores, para que ensamblara esa fusión entre música popular, género urbano y vallenato. Silvestre escogió un paseo vallenato, un clásico del folclor, rico en raíces y actual al mismo tiempo. Es una mezcla perfecta.

¿'Prohibido' es el abrebocas de un EP?

​

Yo soy muy descarado, porque en mis 15 años de carrera solo tengo dos álbumes, y el público me lo ha reclamado: Pipe Bueno, nominado al Grammy Latino, sigue siendo el único álbum de música popular colombiano nominado a ese galardón; y después saqué Infinito, hace 11 años, y desde eso no saco un EP. Estamos preparando un EP de música popular, y un álbum con un Pipe Bueno que la gente tanto quiere y ama con mi postura y arreglos musicales y donde está ese otro yo, esa persona que le gusta la juerga, el licor, la rumba.

¿Ser papá lo cambió?

​

Definitivamente, para bien, estaba en una zona de confort donde uno se relaja. Estuve de jurado en Yo me llamo, pero tenía sueños más grandes, como conquistar México y Estados Unidos, y por la manera en que me estaba comportando eso no iba a pasar jamás. Mi mujer y mis hijos llegan para reorganizar y enfocar ciertas cosas que iban en una dirección incorrecta.

Yo soy muy descarado, porque en mis 15 años de carrera solo tengo dos álbumes, y el público me lo ha reclamado FACEBOOK

TWITTER

¿En qué se apoya la estrategia para conquistar esos mercados?

​

He trabajado en México unos tres o cuatro años, he lanzado sencillos y me ha ido bien, me reconocen, he cantado en la Arena Vicente Fernández ante 14.000 personas, la gente coreando Mi cupido falló, pero es un país tan grande que hay que trabajar y hay que estar allá y para batear afuera toca irnos un ratico y eso será dentro de unos meses. Lo que voy a hacer es traer otro EP con una cantidad de colaboraciones mexicanas y lanzar una tras otra con videos, con los artistas más relevantes del género en México y con música propia que se ajuste al sonido de allá, algo con banda, fusión con mariachi y lo que yo hago.

AUTOR: ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

En Twitter: @oleonn84