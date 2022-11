Peter Manjarrés, intérprete de éxitos como ‘Obsesión’ y ‘Que Dios te bendiga’, entre otras, habló de la portada de su nuevo disco, ‘Pedro’ que ha generado críticas y burlas.

Según Manjarrés, quiso plasmar su esencia en la carátula, pero para algunos de sus seguidores esta no lo refleja.

(Tal vez quiera leer: Johnny Depp reaparece y su apariencia desconcierta a sus fanáticos)



“Felicitaciones, Peter, pero pareces maquillado por el equipo de una funeraria”, “vienes con un disco vallenato y con una carátula reguetonera. Ojo que usted se caracteriza por otras cosas”, “realmente la asesoría de imagen para la portada del álbum si no es del todo agradable”, fueron algunos de los comentarios.



En una entrevista con SuperLike, de RCN, el artista dijo que ‘Pedro’ es un álbum variado en el que se reencontró consigo mismo con las 19 canciones que se incluyen.

(Le puede interesar: Juan Martín Fierro y su caminata novelada por la Sierra Nevada)



Y explicó el concepto detrás de la portada: “Yo le dije a mi manager: ‘¿Por qué no puedo salir sin camisa?’. Mi manager me dijo: ‘¿Sin camisa?, ¿sabes lo que te van a decir cuando salga sin camisa un vallenato?’. Le dije, ‘sí, voy a llamar la atención, porque es que hay tanta distracción en la calle que para sacar un álbum, llamar la atención de todo el mundo, no es fácil por mucha publicidad que hagas’”.