¿Peso Pluma realmente está internado en un centro de rehabilitación? Revelan detalles

El cantante Peso Pluma no ha dejado de estar en medio de la polémica. Luego de terminar su relación con la argentina Nicki Nicole, y tras haber cancelado su participación en el Festival de Viña del Mar, a pesar de haber tenido que luchar para presentarse, hoy se especula que está internado en una clínica de rehabilitación en Jalisco, México. Eso es lo que se sabe hasta ahora al respecto.

El paparazzi español, Jordi Martin, aseguró a la revista Quién, que desde hace unos días, Hassan Emilio Kabande, el verdadero nombre de Peso Pluma, permanece internado en un centro para atender las adicciones ubicado en México.

Según el fotógrafo, esta no es la primera vez que el cantante ingresa a esa clínica de rehabilitación pues ya había estado internado en 2023. Sus argumentos se basan en una serie de fotografías publicadas en la página de Facebook del lugar en las que se puede ver a Peso Pluma al lado de otros supuestos internos. Sin embargo, estas ya han sido eliminadas de la plataforma.

El centro en el que supuestamente se encuentra Peso Pluma se llama Maluri o 5 Lunas de Maluri, el cual, de acuerdo con sus propios dichos, se trata de un lugar de rehabilitación holístico especializado en adicciones y enfermedades emocionales.

No obstante, vale la pena señalar que la información no ha sido confirmada. Ni Peso Pluma, ni sus agentes o familia han dado a conocer detalles con respecto a su condición o paradero. Incluso, el medio mexicano Milenio se dio cita en el lugar de rehabilitación para tratar de averiguar si verdaderamente el cantante de corridos tumbados ha estado internado en el pasado y actualmente se encuentra ahí, pero no recibieron una respuesta.

De hecho, la noticia más reciente que se tiene al respecto la dio el programa Despierta América en donde aseguraron que el intérprete de corridos tumbados fue captado en Los Ángeles saliendo de un estudio de grabación.

Las recientes polémicas de Peso Pluma

Se ha especulado mucho respecto a la situación del cantante de corridos tumbados luego de que terminara su relación con su novia, la también cantante Nicki Nicole, con quien mantenía un romance desde noviembre de 2023.

Luego de que Peso Pluma realizara un viaje a Las Vegas, en el marco del Super Bowl, se difundieron diversas imágenes en el que se le podía ver de la mano de otra mujer, por lo que las especulaciones sobre una infidelidad corrieron por redes sociales.

Asimismo, tuvo que luchar por presentarse en el Festival Viña del Mar, en donde generó polémica debido a que muchos criticaron que el contenido de sus canciones es una apología al narcotráfico y a la violencia, pero finalmente estaban pactados sus conciertos. No obstante, finalmente decidió cancelarlos sin dar mayores explicaciones que motivos personales.