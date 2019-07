Las increíbles historias de personas que se han casado con objetos

Instagram: @edwardchervenak / AFP - Robyn Beck

Con anillo y todo, Aaron Chervenak se casó con su teléfono móvil en Las Vegas, Estados Unidos. Este hombre, un artista y aventurero de 34 años, expresó en varios medios de comunicación que con su smartphone ha tenido la relación más larga de su vida. La boda fue en 'The Little Vegas Chapel' y solo dos invitados, más el sacerdote, fueron quienes lo acompañaron. Sin embargo esta unión no fue reconocida por el estado de Nevada.