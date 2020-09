Herido en tirotero miembro de equipo de filmación de 'Geechee'

Uno de los miembros del equipo de producción de la película "Geechee", que se estaba rodando en la República Dominicana, sufrió cuatro impactos de bala en un incidente con una patrulla policial a causa de una confusión.



El miembro del equipo de rodaje, que no ha sido identificado, tuvo heridas superficiales porque el respaldo del asiento del vehículo en el que se encontraba amortiguó los disparos, según dijo a Efe una portavoz de la productora Lantica Media.

Fuentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) evitaron añadir comentarios y se remitieron al comunicado emitido por Lantica sobre el suceso, ocurrido el pasado 2 de septiembre.



Según la versión de la productora, el tiroteo se produjo cuando dos miembros del equipo del rodaje salieron de las instalaciones de Lantica Media, cerca de San Pedro de Macorís, en el este del país, en horario del toque de queda impuesto por el Gobierno dominicano para controlar el Covid-19.



El equipo de producción, que contaba con el salvoconducto necesario para moverse en horario de toque de queda, estaba buscando locaciones para el rodaje y, en un punto del trayecto, estacionaron, según relató la portavoz de la empresa, Valentina Avellaneda.



Al ver el vehículo detenido, una patrulla de la DNCD, que no llevaba ninguna clase de distintivo porque operaban de incógnito, se ubicó detrás y, cuando el equipo cinematográfico reemprendió la marcha alarmado por la presencia de ese vehículo se inició una persecución.



Entonces los agentes abrieron fuego y cuatro disparos alcanzaron de forma superficial al ocupante del asiento de atrás, cuyo respaldo logró amortiguar los impactos de bala, explicó Avellaneda.



Perseguidos y perseguidores llegaron después a las instalaciones de la empresa de medios donde los agentes de la DNCD se identificaron. Inmediatamente, el herido fue trasladado a un centro médico de San Pedro de Macorís y de ahí fue derivado a un hospital en Santo Domingo donde pasó la noche en observación y, al no revestir gravedad sus heridas, recibió el alta a la mañana siguiente.



Debido a estos eventos, la productora AGC Studios anunció que la producción se suspendió hasta nuevo aviso y por el momento se desconoce cuándo se retomará el rodaje de la película, protagonizada por la actriz británica Andrea Riseborough. Lantica Media ha solicitado una investigación exhaustiva a las autoridades dominicanas, que han cooperado en todo momento y "están trabajando para garantizar que un incidente similar no vuelva a ocurrir en el futuro", apunta un comunicado de la empresa.

