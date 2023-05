Después de haber hecho parte de la exitosa serie ‘Game of Thrones’ con su personaje de 'Oberyn Martell', 'Mandalorian' en la serie con este nombre y 'Joel Miller' en 'The Last of Us’, ahora al parecer, Pedro Pascal hará parte de la secuela de la reconocida película ‘El Gladiador’.



Según el medio especializado ‘Deadline’, Ridley Scott será el encargado de dirigir nuevamente este filme y a Pascal lo acompañarían los actores Paul Mescal, quien interpretará a Lucius, así como Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen y Denzel Washington.



Hasta el momento no se conoce cuál personaje interpretará el chileno, nacionalizado estadounidense.

En su momento -2000-, la película ‘Gladiador’ recaudó 460 millones de dólares en taquilla mundial, fue nominada a 12 premios ‘Oscar’, ganando cinco de estos, incluidos ‘Mejor película’, ‘Mejor sonido’ y ‘Mejor actor’ para el neozelandés Russell Crowe en su papel protagónico como ‘Máximo Décimo Meridio’.



En la producción estarán Michael Pruss, Doug Wick y Lucy Fisher y de la película original regresarán el director de fotografía John Mathieson, el diseñador de producción Arthur Maz y en vestuario Janty Yates. Se conoce que la película se conocería en noviembre de 2024.

Pedro Pascal por su parte, se podrá ver en el cortometraje ‘Strange Way of Life’ del director español Pedro Almodóvar, filme que también estará protagonizado por Ethan Hawke -El teléfono negro-. El cortometraje será conocido en el próximo Festival de Cannes.



Pascal también estará presente en las películas ‘Drive- Away Dolls’, que se estrenará en septiembre y 'Freaky Tales' de Anna Boden, que según ‘Deadline’, posiblemente se lance a finales de este año.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Cómo los tulipanes salvaron la vida de millones de personas en II Guerra Mundial

Actor Diego Trujillo desmiente 'terrible enfermedad' que circula en redes

Actor de la serie 'Pálpito' pasó por Yo Me Llamo y le cantó a Amparo Grisales