En un video de TikTok, Mateo Villegas Betancur, hijo de la ex reina de belleza Paula Andrea Betancur , Señorita Colombia 1992 y virreina universal de la belleza en 1993, se declaró gay.

El joven, de 24 años, es hijo de Betancur con su primer esposo, el publicista Juan Carlos Villegas y en el video argumentó que aunque su tendencia sexual era evidente, su mamá nunca se dio cuenta y él mismo le dijo su verdad.

La ex reina le dijo a su hijo unas bellas palabras con motivo de su grado como veterinario, hace pocos meses: “Escribir sobre los hijos es una tarea difícil por dos razones, por un lado son una extensión de nuestro corazón, por el otro lado desbordamos de amor por ellos al punto de querer darlo todo para que no les falte nada. Educarte no ha sido tarea fácil, pero de igual forma ha sido una experiencia maravillosa mirando hoy los resultados. Hoy terminas una primera etapa de tu vida, una etapa que con aciertos (muchos) y errores (pocos) han formado y delimitado tu carácter y han fundado los principios que harán de ti un hombre de bien”.



Betancur tiene tres hijos de su primera relación, Mateo, Salomé y Simón. Fátima nació en su segundo matrimonio con el dermatólogo Luis Miguel Zabaleta.

Mateo estudió en la Universidad CES, de Medellín y se mueve mucho en redes sociales, donde tiene gran cantidad de seguidores. Se declara amante de los animales y la naturaleza.