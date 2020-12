Paul McCartney promueve la vacuna contra el covid-19

Paul McCartney alentó a la vacunación contra el nuevo coronavirus, con ocasión del lanzamiento de su nuevo álbum en solitario McCartney III, compuesto de canciones creadas o reelaboradas por la exfigura de The Beatles durante el primer confinamiento en la primavera boreal.

"Me la pondré", dijo en la BBC a propósito de la vacuna. "Y me gustaría animar a la gente a que también se la ponga", añadió.



"Antes, había gente antivacunas, estaba bien, era su elección. Pero ahora, con internet, estas cosas se afianzan realmente y hay gente que no se la pondrá", lamentó la leyenda del rock.



El Reino Unido fue el primer país occidental en desarrollar una campaña de vacunación masiva contra el covid-19 el 8 de diciembre, dirigida en prioridad a las personas mayores y los sanitarios.



Más de 137.000 personas recibieron ya la primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, según las autoridades.



El nuevo álbum de Paul McCartney, lanzado una semana más tarde de lo previsto, es en realidad la tercera parte de un tríptico, cuyo primer disco -su debut en solitario, titulado simplemente McCartney- vio la luz hace cincuenta años.



McCartney II salió diez años después, en 1980. El exbajista de The Beatles explicó en un comunicado que, en un principio, no había previsto sacar un álbum en 2020, pero que su confinamiento en la primavera boreal, el primero impuesto en el Reino Unido, le había dado la oportunidad de reelaborar antiguas canciones que nunca fueron lanzadas, y, luego, las ganas de crear nuevas.



Grabado en Sussex (sur de Inglaterra), McCartney III contiene un conjunto de canciones inéditas en las que el artista canta y toca el piano, la guitarra y el bajo, así como la batería. Se trata de su 18º disco en solitario, tras Egypt Station, que en 2018 lo catapultó a lo más alto de la lista de ventas de referencia en Estados Unidos, el Billboard, por primera vez en 36 años.



Afp