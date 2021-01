Papás del presentador Carlos Calero, en UCI por coronavirus

"Ánimo papás, estamos con ustedes", escribió Carlos Calero, presentador de Día a día, programa de Caracol en las mañanas, tras dar a conocer que tanto su padre como su madre están en unidades de cuidados intensivos por padecer coronavirus.



El presentador, que ha estado ausente del programa en los últimos días, les pide oraciones a sus seguidores por la salud de sus padres, que se encuentran en el mismo hospital (cuyo nombre no se ha dado a conocer) y distanciados por dos pisos.



Inicialmente fue el padre de Carlos Calero quien dio positivo para el covid-19, pero poco después se infectó su mamá.



Los pronósticos de ambos son buenos, pero "no se puede bajar la guardia", ha dicho Calero, quien también padeció covid-19 recientemente.



"Estos son mis viejos queridos, cada vez que los veo, me los gozo, disfrutamos cada instante y se prestan para todo. Son testimonio de 55 años de vida juntos como esposos, donde en esa larga carrera, como todo en la vida han pasado por las verdes y las maduras, por las buenas y las que no lo son, pero ahi van de la mano juntos en este recorrido", escribe Calero sobre ellos.

"Hoy quizás están en ese momento donde la fortaleza debe unirlos más que nunca, donde la FE se vuelve inquebrantable y en donde la ORACIÓN sin duda es el vehículo más cercano para comunicóarnos con Dios y pedir por ellos. Hace 4 dias mi papá entro a la UCI por covid y desde ese momento hasta hoy está dando la pelea para ganarle la batalla a éste VIRUS que llego al mundo para sacudirnos, el pronóstico hasta ahora es bueno, pero no se puede bajar la guardia, son 83 añitos luchando para salir de ahí y con el favor de Dios lo va a lograr", continuó el comunicador.

Los padres de Carlos Calero llevan 56 años juntos. Foto: Instagram Carlos Calero



"Anoche, mi mamá entró a la misma clínica a una habitación y su diagnóstico es igual. Los separan dos pisos de distancia pero definitivamente los une el amor y saben que... no me sorprendáe esto que está pasando, porque dicen que uno termina pareciéndose al otro después de tantos años, hasta llegar a compartir las mismas dolencias. Hoy los rodeamos de nuestro amor infinito por ellos, que nos dieron todo en la vida. Ánimo Papás que estamos con ustedes. Los amo", termina Calero.

