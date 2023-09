Paola Jara se ha convertido en un referente de la música popular. La cantante antioqueña, que parece estar pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, acaba de lanzar Pa’ Olvidar, su nuevo disco.



Nacida en Apartadó, Urabá antioqueño, Jara lleva más de 20 años gozando del reconocimiento en un género que durante mucho tiempo parecía estar reservado para los hombres.



La artista está casada con Jessi Uribe, otra de las grandes estrellas de la música popular. Juntos, constituyen uno de los matrimonios más estables en el mundo del entretenimiento. Hablamos con ella:

¿Qué cree que tiene este disco que no han tenido los anteriores?

Siento que es un disco muy personal. Muchas veces hacemos música pensando solo en el público. Obviamente, siempre escojo canciones que me gustan, porque soy yo quien las va a sentir, las va a grabar, las va prácticamente a vivir y las va a interpretar. Pero la verdad es que muchas veces uno escoge canciones también pensando en que sean comerciales, pensando en que tengan ese ‘chicle’.

Entonces, ¿qué siente que es distinto en este álbum?

Este es un álbum en el que cada una de las canciones me llega, me toca su melodía, me gustan las historias. Es un álbum muy sentido, muy real. Cada canción fue escogida a conciencia y eso es algo muy particular que tiene. Las canciones son muy personales, canciones que me gustan mucho, mientras que muchas veces, en otros álbumes, sí estaba concentrada en que fueran canciones comerciales. Este es un álbum muy especial.

Tiene una vida sentimental estable. ¿Cómo hace para conectarse con ese sentimiento desgarrador que es, finalmente, lo que termina funcionando?

Siento que los cantantes, de cierta forma, también somos actores, porque definitivamente cada canción es una historia. Así uno no la esté viviendo, hay que sentirla como si fuera de uno y hay que vivir esa historia que el compositor quiso plasmar en esa canción. Pero, además, siento que a los seres humanos en general nos encanta cantarle al desamor, así estemos viviendo un idilio, así estemos supremamente enamorados.



¿Somos naturalmente masoquistas?

(Risas) ¡No sé qué pasa, pero nos encantan ese tipo de experiencias! ¡Cantarle al desamor, al despecho, nos fascina! Y no solamente a mí, siento que a todo el público. Lo vivo en cada concierto. Así la gente no esté despechada y así no esté viviendo esa ‘tusa’, les recuerda algo y es, simplemente, un desahogo.

El poder de la música…

¡Sí! La música nos acompaña en todos los momentos de la vida. Yo a veces pienso y me pregunto, ¿qué sería del mundo sin la música? Y pienso que sería un silencio absoluto, que, creo, sería insoportable.

¿Cómo ha cambiado usted como artista y como persona?

Siento que sigo siendo esa mujer soñadora que siempre he sido desde pequeña. Creo que eso es lo que me caracteriza, lo que me ha caracterizado durante toda mi vida. He sido muy trabajadora, he sido muy disciplinada, muy perseverante y eso es lo que me ha permitido acompañar cada uno de esos sueños que he tenido, para lograrlos y alcanzar metas. Creo que eso me ha acompañado hasta el día de hoy. Y no se trata solamente de llegar; cuando llegas, sostenerte puede ser incluso hasta más complicado.

Se dice que es más traumático tener un éxito que no tener ninguno, porque después toca sostener ese éxito…

Totalmente, porque quieres, mínimo, igualarlo o, en su defecto, superarlo. Y es muy difícil. Me siento muy afortunada y agradecida. Ha sido una carrera lenta, pero con pasos firmes. Ha sido una carrera sólida que me ha mantenido.

No todo el mundo puede decir lo mismo…

Exacto. He visto pasar por mi lado muchos artistas que salen, son el boom y no logran sostenerse. Yo siempre he estado como ahí, con mi ‘nadadito de perro’, suave, despacio, pero me sostengo. Creo que es una carrera muy bonita, es una carrera hecha a pulso, con esfuerzo, con mucho trabajo.

¿Qué es lo que más le gusta de esta carrera?

Lo que más me gusta, indudablemente, es estar en una tarima. Eso es lo que más disfruto. Estar en los shows. El cariño de la gente.

El género popular, su género, siempre ha sido muy complicado con las mujeres, pero en los últimos años parece que hubo una evolución, ¿usted lo siente así?

¡Mucho! Lo veo y lo siento también. No es un secreto que a las mujeres nos toca mucho más difícil y que los hombres son quienes han liderado el género desde siempre. Pero también es cierto que hemos tenido mujeres que han luchado y que hemos luchado y batallado por el género y que poco a poco han sido líderes. Podemos hablar de una Helenita Vargas, podemos hablar de las Hermanitas Calle. Es un género en el que las mujeres también hemos logrado cosas y creo que lo seguimos haciendo. No soy solamente yo, sino muchas mujeres que venimos trabajando duro por este género y que poco a poco nos hemos ganado un espacio y un lugar dentro de la música popular.

Pero no ha sido fácil…

Para nada. No es fácil. No es fácil porque siguen siendo los hombres quienes lo llevan y quienes abanderan el género. Pero creo que ahí estamos. Creo que en casi todos los conciertos grandes de música popular, hay una mujer. No es un trabajo solamente mío, es un trabajo de todas las que venimos luchando desde hace años por un género tan bonito.



Parece que le costara hablar de todo lo que ha logrado, quizás porque es más fácil hablar de los defectos que de las virtudes. ¿Siente que las mujeres nos damos muy duro entre nosotras y a nosotras mismas?

Muchísimo. Yo soy una fiel admiradora de las mujeres. Me encanta todo lo bueno y lo bonito de las otras colegas y de las otras mujeres. Si hablamos de música, siempre resalto que no soy solamente yo, no es solo mi trabajo, es el trabajo de todas las que venimos luchando, y a cada una de ellas las admiro y las respeto. Pero sí siento que a las mujeres nos falta más compañerismo, nos falta más unión. Hablamos de apoyarnos, pero, a la hora de la verdad, somos nosotras mismas las que nos atacamos, las que nos destruimos, las que estamos dándonos palo. Da tristeza porque yo soy de las que, si te veo hermosa, te lo digo. Pero bueno, no todas somos así.

¿Y se da muy duro a usted misma?

Sí, sí, también. Y soy muy perfeccionista y profesional. Siempre me critico, siempre me cuestiono, siempre me juzgo. Pero eso también es bueno, porque también me ayuda a estar todo el tiempo en una competencia conmigo misma. Pero es difícil trabajar todas esas inseguridades que tenemos como mujeres. Siento que el mundo nos exige que estemos lindas, que seamos inteligentes, que seamos exitosas, que seamos independientes. Son muchas cosas.

¿Es fácil o difícil estar casada con alguien que hace lo mismo que usted (Jessi Uribe)?

Tengo a mi lado a un hombre que admiro muchísimo, y como profesional ni se diga. Para mí es un ejemplo a seguir porque es un hombre superdisciplinado y muy apasionado. Jessi todo el tiempo respira música, desde que se levanta hasta que se va a dormir. Yo soy un poco más empresarial y él es más musical. Hay admiración mutua y nos hemos complementado superbién. Nos apoyamos en los lanzamientos, en la música. Entre nosotros no hay competencia.

¿Él es crítico con usted o todo lo que usted hace le parece maravilloso?

(Risas). Si hay algo que caracteriza a Jessi es su sinceridad, él es supertransparente y no tiene filtros. Creo que es de las personas que más me critica, es de las personas que más me corrige, de las personas más sinceras conmigo. Y eso es lo que más agradezco, porque como personas y como seres humanos siempre queremos aprobación y siempre queremos que nos digan las cosas buenas, pero no debe ser así. Muchas veces cuando estás en un punto alto de tu carrera, las personas que te rodean se vuelven complacientes. Les da pena decirte que cantaste espantoso, que bailaste horrible, que la ropa te queda mal. Por eso me siento tan afortunada de tener a Jessi. Él me felicita por lo bueno, pero también me dice lo malo y eso es muy importante. Él me hace una mejor artista.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

@Uschilevy