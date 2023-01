En 1995, Pamela Anderson y su esposo en ese momento, Tommy Lee, fueron grabados durante su luna de miel teniendo relaciones sexuales. En días en los que no había redes sociales, esa grabación se publicó en distintos medios del mundo y Anderson se vio abocada a un gran escándalo.



Anderson demandó a Internet Entertainment Group, la compañía que distribuyó el video, y ella y Lee obtuvieron una indemnización de 1.5 millones de dólares más gastos de abogados.



De esto, en primera persona, habla Anderson en el documental 'Pamela, A Love Story' ('Pamela, una historia de amor'), que incluye mostrar su cambio físico desde los años 90.

Conocida por su participación en la serie estadounidense 'Guardianes de la bahía', donde lució su toda su belleza juvenil y su escultural cuerpo, Anderson irá más allá de su vida pública en el documental, que se estrena el 30 de enero en Netflix.



Ese día lanzará el libro 'Love Pamela' y se podrá ver otra faceta de esta mujer que tras la publicación del video tuvo que reconstruir su vida “con los pedazos que quedaron”, como narra. Hace poco tiempo se hizo una miniserie con la historia del video, titulada Pam and Tommy.



Ahora, en el documental, habla del miedo que sintió cuando se lanzó. “Intenté apartar ese momento de mi vida y cuando todo parecía bien volvió a salir a la luz”, comenta. Y agrega que a lo largo de su carrera no se ha sentido “muy respetada” por el público, un hecho que ha afectado su vida. “He vivido situaciones muy duras y me he sobrepuesto a ellas”, agregó.

Además, muchos de sus seguidores, tras ver el tráiler del documental, han dicho que está “irreconocible”. Lo cierto es que se ve a una mujer que ahora es diferente, pero que no ha perdido su belleza.