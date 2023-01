Para nadie -ni siquiera para ella- es un secreto que Pamela Anderson es un símbolo sexual. Sus escándalos, sus cuestionadas actuaciones, un matrimonio 'a golpes' con la estrella del rock Tommy Lee y un video íntimo que cambió su vida. Hoy la actriz de 55 años habla de esto, especialmente, de la filtración de esas escenas sexuales, algo con lo que tuvo que y ha tenido que lidiar durante casi 30 años.



(Le recomendamos: Pamela Anderson: su documental en Netflix y su cambio físico)

No tengo ningún deseo de verlo. Nunca vi la cinta, y tampoco voy a ver esto", asegura en su documental 'Pamela, A Love Story', también producido por Netflix y que se estrenará el domingo 29 de enero.

Facebook Twitter Linkedin

'Pam & Tommy', la polémica serie de Netflix. Foto: Star+

En 1995, Pamela Anderson era una estrella de la pequeña pantalla como una de las más bellas protagonistas de la serie 'Baywatch' -'Guardianes de la bahía', en español-. En esa época se casó con Tommy Lee, también en la cumbre de la fama como baterista de la banda de heavy metal más polémica y exitosa de Los Ángeles: Mötley Crüe.



Durante su luna de miel, que ocurrió unos días después de haberse conocido y casado de inmediato, se grabaron teniendo relaciones sexuales. Como parte de una venganza de un electricista al que maltrataron y no le pagaron por unos trabajos en su casa, este se robó los videos en VHS y los vendió a medios sensacionalistas.



El escándalo explotó cuando el material llegó a internet (una red muy incipiente y nada masiva en aquel momento cuando no existían las redes sociales). Se comercializaron las copias de la 'película porno casera', las ventas crecieron como un tsunami y se convirtió en la pionera de un formato que luego se multiplicaría (con otros famosos, claro). Anderson se vio abocada a un gran escándalo.

"Lo bloqueé de mi vida. Tuve que hacerlo para sobrevivir, de verdad. Era un mecanismo de supervivencia. Y ahora que todo está surgiendo de nuevo, me siento enferma. Siento lo mismo que cuando robaron la cinta. Básicamente, es como si te dijeran que era solo una cosa, una propiedad, como si pertenecieras a los demás", cuenta en el mismo documental.



Ya Pamela había tenido que enfrentarse a revivir ese episodio con la serie 'Pam & Tommy' -irónicamente también de Netflix-, protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, que se estrenó el año pasado. "No creo que se merecieran una nominación a los Emmy: Es algo más que me han robado", comenta la actriz.

Sus hijos, Brandon, de 26 años, y Dylan, de 25, que también aparecen en el documental expresan su malestar por la producción ficcionada sobre ese incómodo apartado en la vida de sus papás.



"¿Por qué sacar a relucir algo de hace 20 años que sabes que va a destrozar a alguien? Fue la peor parte de su vida y hacer una especie de comedia con ello no tiene sentido", concluyó Dylan.

Otras noticias