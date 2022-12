James Spears, padre de la famosa cantante Britney Spears, quien perdió hace poco la tutlea que tenía sobre sus hija, rompió su silencio finalmente en una entrevista con el Daily Mail, luego de casi una década no aparecer ante los medios.



Recordemos que en noviembre del 2021, la jueza Brenda Penny ordenó el fin de la tutela legal de manera inmediata de la cantante estadounidense Britney Spears, que tiene una fortuna valorada en cerca de 60 millones de dólares, tras 13 años.

Según el padre de la 'princesita del pop', "establecer la tutela de su hija pese a que era mayor de edad fue una intervención necesaria que salvó a la cantante y también su dañada relación con sus hijos, Preston y Jayden, fruto de su relación con Kevin Federline".



James Spears también dijo que muchos no estarían de acuerdo con él, pero que quería defender también su posición.



“No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Ha sido un infierno, pero quiero a mi hija con toda mi alma. ¿Dónde estaría Britney ahora si esa tutela? No sé si estaría viva. No lo sé. Para protegerla, y también para proteger a los niños, la tutela fue una gran herramienta. Sin ella, no creo que hubiera recuperado a los niños”, explica James.



Anota que sufre graves problemas de salud y que vive con la hermana menor de Britney en una zona rural de Luisiana, muy cerca de donde él creció y que no tiene ningún contacto con su hija Britney, según revela el portal 'as.com'.



La vida de Spears, luego de su triunfo legal, ha estado en la mira de los medios expertos en farándula, pues la cantante se volvió a casar y ha anunciado nuevos proyectos.



Incluso, hace pocos meses la cantante volvió a ser tendencia en redes por las nuevas acusaciones que lanzó en contra de su padre, James Parnell Spears, al asegurar que él la insultó y la trató “como a un perro”.



La cantante realizó cinco publicaciones sobre el tema en Instagram, en donde reveló más detalles de los 13 años en los que James Spears fue su tutor legal, situación que le permitió controlar todos los aspectos en la vida de la cantante, tanto sus finanzas como decisiones laborales y personales.



"Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!! (...) Ellos me trataron como a un perro!!! (...) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, el MIEDO de estar asustada por lo que él haría (...) ¡¡¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!!! (sic)”, confesó Spears.