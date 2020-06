La revelación de Pablo Alborán: 'Soy homosexual'

"Me gustaría contaros algo muy personal", dijo el cantante Pablo Alborán, de 31 años, recordado por canciones como Solamente tú, en un video de cerca de tres minutos en el que hizo pública su homosexualidad.

En un video en el que transmitía tranquilidad y calidez, con un piano como compañía y subtitulado en inglés, Alborán saludó a sus seguidores de la siguiente manera:



"Hola, familia, hola a todos. Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores. Y hoy desde ese amor me gustaría contaros algo muy personal".



(Le puede interesar: Modelo Natalia Barulich dice que su relación con Maluma fue ‘tóxica’)



El artista nacido en Málaga (España) indicó, además, que siempre ha "luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad, desde el racismo, la xenofobia, el machismo, la transfobia, la homofobia, cualquier tipo de odio, y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Y no pasa nada, la vida sigue igual".



Alborán agregó entonces: "Y yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era".

Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Y no pasa nada, la vida sigue igual. FACEBOOK

TWITTER

El cantante indicó que muchos lo suponían, lo sabían o les daba igual, y que en su casa y con su familia siempre ha sentido "la libertad de poder amar" a quien ha querido y que se ha sentido acompañado a la hora de cumplir sus sueños.



(Además: 'No imaginaba mi vida sin mi pie, pero voy a poder con esto': Daniella Álvarez)

Si se encuentra desde la aplicación de EL TIEMPO vea el video aquí.



"Jamás me sentí discriminado, odiado, ni sentí que decepcionaba a alguien por ser yo".



(Lea también: Enrique Bunbury, otro cantante que arremete contra la OMS y Bill Gates)

Muchas figuras de la música han reaccionado con guiños o mensajes de apoyo al ver la publicación de Alborán, entre ellas Alejandro Sanz, Álex Ubago, Carlos Vives y Kany García, con el siguiente texto: "Mi querido Pablo, que orgullo tan grande me genera cada palabra. Desde el alma, desde tu humanidad, con una honestidad desnuda!cuando desde ese lugar se habla es imposible no generar un huracán en todo aquel que las recibe. No sabes el bien que le haces a este camino. Te abrazo, te quiero y seguimos de la mano".



(Además: Polémica por la orientación sexual de Bob Esponja)

CULTURA