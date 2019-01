Ozuna y otros reguetoneros involucrados en escándalos legales

Óscar Berrocal / EL TIEMPO

Esta semana empezó a circular una versión que vincula al cantante puertorriqueño Ozuna con el asesinato del cantante de trap Kevin Fret, quien murió tras recibir cinco impactos de bala a principios de este año. La versión también indica que Ozuna denunció a Fret por extorsión después de tener que pagarle 50 mil dólares para que no revelara unos videos con contenido sexual.



El abogado Antonio Sagardía, representante legal de Ozuna, confirmó que su cliente, había sido extorsionado por Fret y aclaró que “él no tiene ningún vínculo con la investigación del asesinato". Además, aseguró que Ozuna, a la fecha, no ha sido citado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía.