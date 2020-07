Osmel Sousa habla de elección de reina de Colombia a Miss Universo

Con el cambio que llegó para elegir a la representante de Colombia a Miss Universo ahora que la franquicia la tiene Natalie Ackerman, uno de los hombres que más conoce cómo 'crear' reinas para ganar los concursos mundiales habla del tema.

Se trata de Osmel Sousa, quien estuvo por 48 años al frente del concurso que elegía a la representante venezolana a Miss Universo, logrando siete coronas para ese país, así como varios puestos importantes en el grupo de las finalistas. Se retiró en el 2018.



También, asesoró a Amelia Vega, la ex Miss Universo dominicana y actualmente está al frente de Miss Universe Argentina.



Si alguien en este mundo sabe cómo elegir una reina, qué debe decir la candidata, al lado de quién debe hacerse para la foto, cómo encantar y cómo destacarse es, sin duda, este hombre nacido en Rodas, Cuba, en 1946, y que se se fue a vivir a Venezuela en 1959.



En el vecino país se desempeñó como modelo, actor, dibujante publicitario y empresario.



Para Sousa, esta nueva etapa en la elección de la reina que representará a Colombia en Miss Universo lo llevará “a poner más atención, porque sé que con los cambios que vienen nadie los parará”.



Agrega que siempre ha pensado que los cambios son positivos “cuando las fórmulas del pasado no funcionan. Colombia es un gran país con mucho potencial. Sus reinas siempre fueron las más fuertes rivales de Venezuela, pero algo pasaba al final. Estoy seguro de que la nueva organización va a hacer un gran papel”, comentó.



En su opinión, “cuando una muchacha entra a un concurso de belleza es porque quiere ser Miss Universo y mis años de experiencia guiándolas, analizándolas y potencializando sus virtudes, me han dado resultados”, asegura.



También aplaude los cambios en Colombia Cynthia Olavarría, puertorriqueña y virreina en Miss Univeso en el 2005, que se dedica a asesorar candidatas.



Afirma que no entiende por qué Colombia no ha tenido más Miss Universos, si siempre manda mujeres muy hermosas. “Creo que el certamen anterior más que querer una Miss Universo quería una reina para el país y esto es válido, pero no creo que sea la meta final de las que participan en una competencia nacional", comentó.



Por su parte, la mexicana Lupita Jones, Miss Universo 1991 y dueña de la franquicia para su país desde hace 20 años, también está de acuerdo con este nuevo proceso en Colombia.



“Se trata de un cambio que el país necesitaba y Colombia puede ser la nueva potencia de la belleza. Creo que Natalie Ackerman tiene un entusiasmo especial en lograr el triunfo para su país, pues es una mujer comprometida y solidaria”.