Club Vivamos, 30 años acompañando a los colombianos

Los suscriptores de la Casa Editorial EL TIEMPO tienen un valor agregado: reciben experiencias únicas y descuentos con más de 150 marcas a nivel nacional. Se trata de Vivamos, el club de beneficios que desde 1989 ha acompañado a los colombianos, y desde el primero de junio desea celebrar con ellos a través de actividades y eventos exclusivos.



La suscriptora Sandra Carranza es miembro desde hace 20 años. Aprovecha casi todos los días los descuentos en café, ropa y artículos para el hogar.

“El año pasado recibí una llamada en la que me decían que por utilizar los beneficios con frecuencia y por mi antigüedad me obsequiaban dos boletas para ver el Circo del Sol. Asistí al evento con mi esposo y fue muy agradable”, expresó.



Hace 10 años, el club cambió su nombre de Club de Suscriptores EL TIEMPO a Club de Beneficios Vivamos. Según María Cristina Amaya, encargada en esa época, “el nuevo nombre representaba las experiencias que queríamos que nuestros suscriptores vivieran porque desde ese momento ya no solo incluía a los suscriptores del periódico sino de los demás productos de la Casa Editorial”.

Amaya también recuerda que fue uno de los primeros programas de beneficios en el país. Para recibir los descuentos en los establecimientos, los usuarios deben presentar la tarjeta del club. Esta también cambió, pues antes era gris y ahora tiene colores intensos. Así mismo, la revista Vivamos empezó a circular. Allí se ampliaba la información de los eventos.



A pesar de que la revista ya no circula, los beneficios ahora se encuentran en la App Vivamos, en la página web www.clubvivamos.com y en dos páginas que circulan con el periódico el primer domingo del mes.



A Luz Mery Villegas, miembro desde hace cinco años, el club le ha parecido la oportunidad para recibir descuentos en lo que le gusta. “A veces hace falta que uno como miembro se informe de los beneficios en la ‘app’, pero en la mayoría de lugares que frecuento puedo usar la tarjeta”, dijo Villegas.



Además de los descuentos, Vivamos también ofrece experiencias como torneo de golf, charlas con editores sobre los temas del mes, cata de vinos, cursos de cocina, entre otros.



Según María Paola Ruiz, gerente de experiencia del cliente de la Casa Editorial EL TIEMPO y encargada del Club, la mayoría de las personas son suscriptores por tradición familiar. En su caso, recuerda a sus padres leyendo el periódico todos los días en el desayuno, y a ella buscando las historietas.



Las personas obtienen la membresía con todos los medios impresos de la Casa Editorial que pagan suscripción: los periódicos EL TIEMPO y Portafolio, y en las revistas DONJUÁN, ‘Bocas’, ‘Aló’, ‘Portafolio’, ‘Carrusel’ y ‘Habitar’.

Actividades por los 30 años

Para conmemorar sus 30 años, Vivamos tendrá actividades y descuentos para sus beneficiarios este junio. Los suscriptores podrán asistir gratis el 25 de junio al teatro Ástor Plaza para un espectáculo exclusivo con Luz Amparo Álvarez.



En días seleccionados, algunas marcas aliadas tendrán el 30 % de descuento mostrando la tarjeta Vivamos. La programación se publicará los domingos en el periódico. Algunas marcas son Seven Seven, Pat Primo, Popsy, Jumbo, Archies, Hard Rock Café, Esprit, L&H, Maloka, Imusa, Colsubsidio, Starbucks, Imusa, Chevignon, Nike, Burger King y Nike.



Los suscriptores también podrán acceder a eventos en la Casa Editorial como cata de whisky, conversatorio con Leo El Cocinero sobre su nuevo libro, talleres de repostería saludable, entre otros.



EL TIEMPO